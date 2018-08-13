Сарри рассчитывает на Давида Луиса

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что возлагает большие надежды на защитника Давида Луиса и не отпустит того из клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Луис угодил в опалу к Антонио Конте, предшественнику Сарри на тренерском мостике "синих", и совершенно лишился игровой практики.



На протяжении этого лета ходят слухи, что Давид покинет "Стэмфорд Бридж", и такая возможность все еще сохраняется, ведь трансферное окно в континентальной Европе все еще открыто. Однако Маурицио твердо решил, что 31-летний бразилец останется на "Стэмфорд Бридж".



"Я не знаю, что здесь было в прошлом, но теперь у него есть хорошая возможность проявлять себя. Мы лишь должны продолжать в том же духе, равно как и он".



"Я не согласен с мнением, что он может играть лишь в тройке центральных защитников. Если ты хороший защитник, ты можешь играть и в линии из трех, и из четырех".



"У Давида большое будущее здесь. Он будет полезен для нас, и не только на поле. Он также важен в раздевалке. Мне очень нравится его настрой в процессе нашей совместной работы", — цитирует Сарри Daily Mirror.