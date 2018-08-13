Сарри рассчитывает на Давида Луиса
Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что возлагает большие надежды на защитника Давида Луиса и не отпустит того из клуба.
Напомним, в прошлом сезоне Луис угодил в опалу к Антонио Конте, предшественнику Сарри на тренерском мостике "синих", и совершенно лишился игровой практики.
На протяжении этого лета ходят слухи, что Давид покинет "Стэмфорд Бридж", и такая возможность все еще сохраняется, ведь трансферное окно в континентальной Европе все еще открыто. Однако Маурицио твердо решил, что 31-летний бразилец останется на "Стэмфорд Бридж".
"Я не знаю, что здесь было в прошлом, но теперь у него есть хорошая возможность проявлять себя. Мы лишь должны продолжать в том же духе, равно как и он".
"Я не согласен с мнением, что он может играть лишь в тройке центральных защитников. Если ты хороший защитник, ты можешь играть и в линии из трех, и из четырех".
"У Давида большое будущее здесь. Он будет полезен для нас, и не только на поле. Он также важен в раздевалке. Мне очень нравится его настрой в процессе нашей совместной работы", — цитирует Сарри Daily Mirror.
13.08.2018 10:00
Просмотров: 722
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
кстати в 2011 после дебютной игры с мю 2-1 джон указал на него как на преемника в будущем
(ответить)
интересно что даже про Кэйхилла новостей нет никаких абсолютно
(ответить)
если при живом кристенсене ты ставишь лохматого в основу, жди увольнение к декабрю
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий