Гвардиола жаждет прояснить ситуацию с будущим Стерлинга

Рахим Стерлинг и Месут Озил Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вновь заявил, что хочет заключить новый контракт с вингером Рахимом Стерлингом.

Прошлый сезон стал абсолютно лучшим в карьере Стерлинга, который забил 18 голов в рамках Премьер-Лиги и помог "горожанам" завоевать титул, повторно обновив кучу рекордов.

Новую кампанию 23-летний англичанин тоже начал за здравие, отметившись победным голом против "Арсенала" в воскресенье (0:2). После матча на "Эмирейтс" Гвардиола в очередной раз озвучил свое желание совершить прорыв в переговорах с Рахимом о продлении сотрудничества.

"Для справки: я не спортивный директор и даже не менеджер. Я тренер. Я стараюсь создать хороший дух в раздевалке и выигрывать матчи. Но мы довольны им и хотели бы, чтобы Рахим остался. Мы приложим усилия, чтобы он чувствовал себя желанным здесь. Мы действительно рассчитываем на него".

"Я со своим штабом пришел в клуб после сложного сезона, и я сказал ему, что хочу помочь ему и хотел бы, чтобы он был счастлив. В конце концов нет гарантий, что агенты договорятся, но он и его агент знают, что он очень нам нравится, и мы очень хотим обладать им".

"Он тренировался с нами всего неделю, но мы нуждались в нем сегодня, и он был так хорош, если не считать, что в концовке он очень устал. Его мама и папа придали ему особое строение тела: он небольшой, компактный, поэтому такого рода парни готовы уже через неделю", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Добавим, что в данный момент Стерлинг получает на "Этихад" 170 тысяч фунтов в неделю по соглашению, рассчитанному до 2020 года. По слухам, по новому контракту Рахим хочет увеличить свое жалование до 300 тыс. фунтов каждые семь дней.



Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2018 09:00

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  1. osivori 13.08.2018 09:58 # osivori
    однако молодой но жадный, газ любит нюхать поэтому

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  2. chr1s8rown 13.08.2018 09:15 # chr1s8rown
    мешки не хотят удовлетворить финансовое желание шлюшки .

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