Гвардиола жаждет прояснить ситуацию с будущим Стерлинга

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вновь заявил, что хочет заключить новый контракт с вингером Рахимом Стерлингом.

Прошлый сезон стал абсолютно лучшим в карьере Стерлинга, который забил 18 голов в рамках Премьер-Лиги и помог "горожанам" завоевать титул, повторно обновив кучу рекордов.



Новую кампанию 23-летний англичанин тоже начал за здравие, отметившись победным голом против "Арсенала" в воскресенье (0:2). После матча на "Эмирейтс" Гвардиола в очередной раз озвучил свое желание совершить прорыв в переговорах с Рахимом о продлении сотрудничества.



"Для справки: я не спортивный директор и даже не менеджер. Я тренер. Я стараюсь создать хороший дух в раздевалке и выигрывать матчи. Но мы довольны им и хотели бы, чтобы Рахим остался. Мы приложим усилия, чтобы он чувствовал себя желанным здесь. Мы действительно рассчитываем на него".



"Я со своим штабом пришел в клуб после сложного сезона, и я сказал ему, что хочу помочь ему и хотел бы, чтобы он был счастлив. В конце концов нет гарантий, что агенты договорятся, но он и его агент знают, что он очень нам нравится, и мы очень хотим обладать им".



"Он тренировался с нами всего неделю, но мы нуждались в нем сегодня, и он был так хорош, если не считать, что в концовке он очень устал. Его мама и папа придали ему особое строение тела: он небольшой, компактный, поэтому такого рода парни готовы уже через неделю", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Добавим, что в данный момент Стерлинг получает на "Этихад" 170 тысяч фунтов в неделю по соглашению, рассчитанному до 2020 года. По слухам, по новому контракту Рахим хочет увеличить свое жалование до 300 тыс. фунтов каждые семь дней.