Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Кайл Уолкер и Штефан Лихтштайнер Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 1-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2018 08:40

Количество просмотров Просмотров: 996

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Последние комментарии:




  1. osivori 13.08.2018 10:44 # osivori
    с озилом в старте, ничего не светит, да и хач должен подтянуться

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  2. fakekafake 13.08.2018 10:37 # fakekafake
    Миля айрон мен!

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  3. electric 13.08.2018 09:48 # electric
    Старичу прёт пздц)

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