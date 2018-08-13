Клопп не удивлен ярким дебютом Кейта за "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что для него не стал сюрпризом яркий дебют за клуб полузащитника Наби Кейта.

Обошедшийся "красным" в 52.75 миллионов фунтов Кейта целиком провел матч первого тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма". Наби сделал свой вклад в победу со счетом 4:0 и даже поучаствовал в комбинации, завершившейся первым голом в исполнении Мохамеда Салах.



Клопп остался доволен дебютом 23-летнего гвинейца, однако именно этого Юрген и ожидал от своего новичка.



"Конечно, это была хорошая игра. Позади шесть недель совместной работы, поэтому для меня уже нет разницы между новым игроком и другим игроком".



"Наби здесь, потому что он действительно хороший футболист, и я самого начала говорил, что он должен освоиться здесь довольно быстро. Его предыдущий клуб играл в похожем стиле, а он играл на похожей позиции. Он может действовать на различных позициях, но я думаю, 8-й номер — лучшее место для него в данный момент. Поэтому все круто".



"Сегодня ему очень помогали окружавшие его игроки. Садио (Мане) очень хорошо потрудился, как и Джини (Вейналдум), Милли (Милнер) и Роббо (Робертсон). Я доволен, но нельзя сказать, что это нечто неожиданное", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.