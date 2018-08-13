Клопп не удивлен ярким дебютом Кейта за "Ливерпуль"

Наби Кейта Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что для него не стал сюрпризом яркий дебют за клуб полузащитника Наби Кейта.

Обошедшийся "красным" в 52.75 миллионов фунтов Кейта целиком провел матч первого тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма". Наби сделал свой вклад в победу со счетом 4:0 и даже поучаствовал в комбинации, завершившейся первым голом в исполнении Мохамеда Салах.

Клопп остался доволен дебютом 23-летнего гвинейца, однако именно этого Юрген и ожидал от своего новичка.

"Конечно, это была хорошая игра. Позади шесть недель совместной работы, поэтому для меня уже нет разницы между новым игроком и другим игроком".

"Наби здесь, потому что он действительно хороший футболист, и я самого начала говорил, что он должен освоиться здесь довольно быстро. Его предыдущий клуб играл в похожем стиле, а он играл на похожей позиции. Он может действовать на различных позициях, но я думаю, 8-й номер — лучшее место для него в данный момент. Поэтому все круто".

"Сегодня ему очень помогали окружавшие его игроки. Садио (Мане) очень хорошо потрудился, как и Джини (Вейналдум), Милли (Милнер) и Роббо (Робертсон). Я доволен, но нельзя сказать, что это нечто неожиданное", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Метки Кейта, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2018 08:00

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