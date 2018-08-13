Марку Силве не важно, сколько стоил Ришарлисон

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва заявил, что для него не имеет значения, в какую сумму обошелся клубу нападающий Ришарлисон.

Напомним, приглашение Ришарлисона из "Уотфорда" стоило "ирискам" 44 миллиона фунтов. 21-летний бразилец немедленно принялся отрабатывать эту инвестицию, отметившись дублем в матче первого тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" (2:2).



Однако Силве безразлично, какие деньги заплатил "Эвертон" за Ришарлисона. Марку гораздо важнее сам факт того, что он заполучил желанного игрока, который обладает большим потенциалом.



"Для меня цена не имеет значения. Нет смысла разговаривать об этом каждый раз. Если клуб платит такие деньги, значит такова рыночная цена — не только наш клуб потратил такого рода сумму на одного игрока".



"Конечно, это великолепный старт для него. Я пригласил этого парня из Бразилии в прошлом сезоне, и мы сделали все возможное, чтобы он оказался и в этом клубе".



"Это великолепное начало, он отлично потрудился и продемонстрировал отличное отношение к делу. Со своим талантом он непременно будет забивать, имея моменты", — цитирует Силву Daily Mail.