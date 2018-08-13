Клопп открыт к работе со сборной Германии

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что открыт к работе сборной Германии в отдаленном будущем.

В прошлом Клопп как-то сказал, что не расстроится, если "Майнц", дортмундская "Боруссия" и "Ливерпуль" будут его единственными клубами в тренерской карьере.



Однако это не означает, что Юрген готов работать на "Энфилде" до пенсии — немецкий специалист готов попробовать себя на международной арене, со сборной своей страны.



"Если однажды сборная Германии попросит меня поработать с ними, и я буду доступен, тогда я подумаю об этом".



"Однако я не думаю об этом прямо сейчас. Моя текущая ситуация такова, что я связан обязательствами с "Ливерпулем" на следующие четыре года. Говорить об этом лишь потому, что Германия плохо выступила на Чемпионате Мира? Нет, я не доступен", — сообщил Клопп Welt am Sonntag.