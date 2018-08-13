Кепа Аррисабалага: приятный сюрприз от "Челси"

Все произошло слишком быстро. Еще во вторник утром Кепа Аррисабалага готовился к новому сезону в составе "Атлетика", а к вечеру фактически стал не просто игроком "Челси", но и самым дорогим вратарем в истории футбола. Предлагаем вам ближе познакомиться с Кепой.

Внезапно все произошло и для самих лондонцев. Нынешним летом "Челси" настроился решать проблемы по мере их поступления, и клуб также долго не реагировал на вероятный уход Тибо Куртуа, дожидаясь момента, когда бельгиец станет саботировать тренировки команды. Месяцем ранее лондонцы отказались переплачивать за бразильца Алиссона, в итоге ставшего вратарем "Ливерпуля". Куртуа годами планировал свое возвращение в Мадрид, но в "Челси" надеялись на то, что свои планы Тибо все-таки отложит — и на отъезд Куртуа им пришлось реагировать в сжатые сроки.



Реакция была впечатляющей — особенно для клуба, полтора месяца оттягивавшего увольнение Антонио Конте и назначение Маурицио Сарри из-за нежелания переплачивать лишние миллионы компенсации. Решение лондонцев также не было очевидным. Статус Кепы как одного из самых перспективных вратарей Европы, был известен, но конкретно с "Челси" его имя не связывали. Многие удивились и тому, что на этом этапе "синие", внимательно считающие свои расходы, также готовы были совершить рекордную сделку — и заплатить больше, чем они недавно отказались платить за Алиссона.



Тибо Куртуа не был безупречным вратарем "Челси" — пожалуй, лучшую свою игру он показывал еще несколько сезонов назад, действуя за спиной пары центральных защитников Терри-Кэхилл. Но нехватка статусного голкипера в топ-команде вызывает панику сама по себе, особенно учитывая, насколько мощно эта позиция закрыта у конкурентов "синих". Положиться на Вилли Кабальеро, годами выполняющего работу резервиста, на "Стэмфорд Бридж" не могли. Подписанный летом Роберт Грин был взят для глубины состава и явно не на лучшем этапе карьеры.



Наиболее очевидным вариантом для "Челси" казался Джек Батленд, второй номер сборной Англии и основной голкипер "Стоука". Он бы обошелся лондонцам в 30 миллионов фунтов, но также показался рискованным. Над английским вратарем, резко перескочившим на уровень топ-клуба, было бы огромное давление — в таких случаях нужно значительно меньше ошибок, чтобы разувериться в изначальной идее. Наверное, не помогло и выступление Батленда в воскресенье. Его команда дебютировала в Чемпионшипе поражением от "Лидса", а сам Джек подарил один из голов подопечным Марсело Бьелсы.



В "Челси" решили пойти по более надежному пути, во многом напоминающему ход "Манчестер Юнайтед" семилетней давности. Зимой Кепу едва не подписал мадридский "Реал" (теперь взявший Куртуа) — его трансфер был заблокирован Зинедином Зиданом, который высоко оценивал баска, но не хотел отказываться от Кейлора Наваса. Тем не менее, если сам "Реал" был настроен приобрести этого парня, то "Челси" наверняка не промахнулся — вратаря перспективнее в Испании сейчас нет.



Семь лет назад "Манчестер Юнайтед" потратил солидные (по тем временам) деньги для покупки еще молодого Давида Де Хеа. Тот, как и Кепа, успел блеснуть на уроне молодежной сборной и приближался к национальной команде. Кепа в первой сборной уже играл и был в заявке на последний Чемпионат Мира. Как бы там ни было, а аналогия прочная. "Челси" не жалеет деньги на того, кто уже заявил о себе на высоком уровне, а также обещает стать только лучше в течение нескольких следующих лет.



Конечно, имея пример Де Хеа, можно предположить не самый простой путь для новичка. Давид начинал свою карьеру в Англии с большого количества ошибок, но имевшийся у него статус в Испании — и очевидные таланты в игре на линии — позволяли сэру Алексу и дальше доверять молодому голкиперу. В этом будет основное преимущество Кепы перед условным Батлендом: к испанцу будут намного терпеливее, позволив ему — если уж такое случится — пройти через порцию ошибок, в итоге реализовав потенциал.



У 23-летнего Аррисабалаги его достаточно. Речь идет, в первую очередь, о вратарских талантах. Кепа очень хорош в игре на линии — он ловкий вратарь, также подчеркивающий свое присутствие во время прострелов в штрафную. В прошлом сезоне Примеры только два голкипера совершили больше сейвов, чем он, и ему также удалось отразить два из трех пенальти в ворота "Атлетика". Одно из достоинств Кепы — его зрелость. Попав в первую команду "Атлетика" еще в 2012 году, он был уверен, что даже ошибки на тренировке поставят точку в надеждах сыграть за клуб. Став вратарем основы в 2016, он уже демонстрировал настоящую уверенность в себе — и Эрнесто Вальверде также заявил, что эту уверенность Аррисабалага передает партнерам.



Его уход этих партнеров шокировал: это всегда был вопрос времени, но в Бильбао надеялись, что время это наступит позже. В Лондоне же испытали приятное удивление. "Челси", так неуверенно выглядящий в своих планах со стороны, подписал самого дорогого вратаря в истории и дал понять, что полностью отказываться от принципов английского топ-клуба не собирается.



Иван Громиков специально для FAPL.ru