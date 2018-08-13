Невилл: "Эмери потребуется три-четыре трансферных окна"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что наставнику "Арсенала" Унаи Эмери потребуется три-четыре трансферных окна, чтобы снова сделать "канониров" грозной силой в Премьер-Лиге.

В своем дебютном матче в Премьер-Лиге Эмери потерпел поражение от действующего чемпиона "Манчестер Сити" (0:2). "Горожане" предстали более классной и более организованной командой, нежели "Арсенал".



По мнению Невилла, у Эмери уйдет не один месяц и даже не один год, чтобы завершить перестройку команды, доставшейся ему от Арсена Венгера. Однако Гари уверен, что боссы "Арсенала" проявят терпение и дадут необходимое время Унаи.



"Эти игроки находились в зоне комфорта, и в этом вина Арсена Венгера. Он был слишком снисходителен к большинству людей в последние годы, но теперь этого больше нет".



"Если эти игроки провалятся, Эмери от них избавится. Ему потребуется три-четыре трансферных окна, чтобы все наладить. Конечно, он должен получить это время, ведь это не "Челси". Здесь долгосрочное планирование. Прежде у них было так плохо с комплектацией состава, что на исправление потребуется несколько окон".



"Гвардиоле потребовалось три окна в "Сити". Я даже не берусь предположить, сколько игроков им нужно будет пригласить. Но это потребует много времени", — сообщил Невилл в эфире.