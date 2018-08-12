Эмери готов и дальше доверять Чеху

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери намекнул, что Петр Чех и дальше будет защищать ворота команды, а Бернду Лено придется подождать своего шанса.

Почти треть своего трансферного бюджета на это лето — 22 миллиона фунтов — "канониры" потратили на приглашение Лено из "Байера", однако на матч первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" Эмери выпустил Чеха.



36-летний Петр совершил несколько сейвов, но в игре ветерана были и огрехи, а в эпизоде с двумя пропущенными голами он почти не шелохнулся. Тем не менее, убирать Чеха на лавку Эмери пока не планирует.



"Мы хотим, чтобы среди голкиперов и всех других игроков была конкуренция. На этой позиции, как и на других, свой шанс получит каждый".



"Сегодня Чех сыграл хорошо. У него есть опыт по игре в наших воротах. Лено же только начинает работать с нами. Он очень хорошо трудится и хорошо играл в предсезонный период, но он может подождать своего момента", — цитирует Эмери The Independent.