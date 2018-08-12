Гвардиола ожидает, что "Сити" прибавит

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ожидает дальнейшего прогресса от своей команды после убедительного старта сезона.

На старте нового сезона "горожане" производят очень сильное впечатление. Подопечные Гвардиолы четко разобрались с "Челси" в матче за Суперкубок Англии (2:0), а в воскресенье с таким же счетом победили на выезде "Арсенал" в рамках первого тура Премьер-Лиги.



Каталонский тренер очень доволен своим коллективом, но одновременно считает, что нет предела совершенству.



"Я доволен. Я действительно доволен. Мы провели не так много тренировок вместе".



"Конечно, мы лучше знаем друг друга после двух лет работы. Нам требовалось улучшить свое движение после матча против "Челси", но наше желание бегать, бегать и бегать такое же, как и в прошлом сезоне".



"Никто не может отрицать, что на выезде против "Арсенала" бывает сложно. У них новый тренер спустя 20 лет. Их владельцы поддерживают свой проект. Поэтому я более чем доволен тем, каким образом мы выиграли. Это большой комплимент для нашей команды".



"В то же время у меня есть ощущение, что мы все еще можем прибавить. Нам нужно интегрировать Менди в коллектив. Нужно научиться играть одним-двумя другими способами".



"Сегодня мы прессинговали совершенно иначе, нежели против "Челси". Понимание этого требует времени. Мы все еще недостаточно хороши, чтобы в точности понимать, что нужно делать, но в целом я не могу быть довольнее после двух этих матчей", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.