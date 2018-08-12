Деян Ловрен пропустит несколько недель

Отсутствие защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена не ограничится одним матчем — хорват проведет вне игры недели.

На текущей неделе Ловрен рассказал, что вместо старта сезона готовится к поездке в Голландию, чтобы показаться профильному доктору по поводу своих проблем с брюшными мышцами.



Эту травму Деян получил во время выступления за свою сборную на Чемпионате Мира в России. После победы 4:0 над "Вест Хэмом" главный тренер "красных" Юрген Клопп сообщил, что не рассчитывает на Ловрена и в следующих матчах.



"Как вы знаете, он не готов играть. В прошлом сезоне у него уже были похожие проблемы, но он мог играть и, нужно признать, играл действительно хорошо".



"Ему всегда было достаточно восстановительных дней, и он не пропускал тренировок. Все было нормально. В концовке сезона он не так много тренировался, но лишь потому, что мы постоянно играли, и он играл без пропусков".



"На Чемпионате Мира он провел три матча по 120 минут, и это усугубило ситуацию. Однако я уверен, что за неделю, две, три все вернется в норму".



"В данный момент я бы сказал, что он уже может тренироваться, но не с полной нагрузкой — для этого потребуется время".



Это серьезно, но не слишком. Это не то, чего мы боимся, но это требует времени. В данный момент он недоступен", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.