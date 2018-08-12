Клопп не понимает, почему "Ливерпуль" считают единственным конкурентом "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение, почему многие считают его команду единственным реальным конкурентом "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Потратив этим летом более 170 миллионов фунтов на укрепление состава, "Ливерпуль" начал новый сезон с разгромной победы над "Вест Хэмом (4:0), лишь подкрепив высокие ожидания в отношении себя. Однако Клопп не заинтересовал в разговорах насчет шансов "красных" на титул.



"Меня совершенно не интересует, что говорят другие люди про наши шансы. Еще до матча я говорил, что иногда люди говорят приятные вещи, иногда — нет, но это никогда не имеет значения".



"Мы знаем, чего мы хотим — мы хотим быть претендентом на титул, и это единственное, что важно. Как мы можем быть кем-то другим? Мы ничего не выиграли в последние годы, это правда. И я не вижу, чтобы другие команды стали слабее. Так почему мы должны быть единственными конкурентами "Сити"? Лишь потому, что мы совершили несколько приобретений?"



"Это свойственно английской публике — словно можно выиграть титул в трансферное окно. Но это невозможно, и меня это не интересует. Мы поработали над усилением, другие команды сделали это в прошлом году или два года назад. Мы сделали это в текущем году, потому что чувствовали, что это правильный момент для этого, но и только! Мы наслаждаемся своей роль, а остальное не имеет значения для нас", — сообщил Клопп Sky Sports.



Также Юрген прокомментировал непосредственно старт сезона.



"Было невозможно мечтать о большем. Мы играли бодро с первой минуты, и все выглядело так, как и должно быть. Это хороший день. Это только начало, и мы знаем это, но это действительно хороший старт. Все мы знаем, что "Вест Хэм" — команда высокого уровня, там полно индивидуального мастерства. Когда нам приходилось обороняться, мы делали это сосредоточенно", — добавил Клопп.