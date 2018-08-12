Чех: "Чувствовали, что можем завершить матч не с пустыми руками"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что его команда расстроена поражением от "Манчестер Сити", поскольку чувствует, что могла набрать очки в этом матче.

В своем первом официальном матче при Унаи Эмери "канониры" потерпели поражение 0:2 от действующих чемпионов Премьер-Лиги. "Арсенал" демонстрировал довольно неплохую игру во втором тайме, и Чеха огорчен упущенными моментами.



"Мы чувствовали, что можем завершить этот матч не с пустыми руками. Во втором тайме мы заставили их ошибаться, и у нас были моменты. К сожалению, нам не хватило изобретательности при последнем пасе".



"Когда играешь против команды, обладающей мастерством и уверенностью "Сити", сложно будет всегда. Ошибок не избежать".



"Жаль, что мы не использовали свои контратаки, и в целом мы расстроены поражением", — сообщил Чех BBC.