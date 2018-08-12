Чех: "Чувствовали, что можем завершить матч не с пустыми руками"
Голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что его команда расстроена поражением от "Манчестер Сити", поскольку чувствует, что могла набрать очки в этом матче.
В своем первом официальном матче при Унаи Эмери "канониры" потерпели поражение 0:2 от действующих чемпионов Премьер-Лиги. "Арсенал" демонстрировал довольно неплохую игру во втором тайме, и Чеха огорчен упущенными моментами.
"Мы чувствовали, что можем завершить этот матч не с пустыми руками. Во втором тайме мы заставили их ошибаться, и у нас были моменты. К сожалению, нам не хватило изобретательности при последнем пасе".
"Когда играешь против команды, обладающей мастерством и уверенностью "Сити", сложно будет всегда. Ошибок не избежать".
"Жаль, что мы не использовали свои контратаки, и в целом мы расстроены поражением", — сообщил Чех BBC.
12.08.2018 20:20
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с озилом вряд ли шансы будут
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Че, никто футболку у игроков сити не попросил чтоли?
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постарел Чех, такой ляп пустил, видимо видит уже плоховато
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