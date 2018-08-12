Леонардо Ульоа покинул "Лестер"

Леонардо Ульоа "Лестер" объявил о расставании с нападающим Леонардо Ульоа, который продолжит карьеру в мексиканской "Пачуке".

Ульоа провел на "Кинг Пауэр" четыре сезона, перебравшись из "Брайтона" летом 2014 и с тех пор отличившись 20 раз в 101 матче за "лис". В своей дебютной кампании Леонардо даже стал лучшим бомбардиром команды с 13 голами.

Однако при Клоде Пюэле на тренерском мостике 32-летний аргентинец был сильно ограничен в игровой практике. Это и послужило главной причиной отъезда Ульоа в Мексику.

Условия сделки с "Пачуки" не разглашаются, однако "Лестер" сообщает, что Ульоа ушел по постоянному трансферу.



Метки Лестер, Пачука, трансферы, Ульоа

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2018 20:10

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