Леонардо Ульоа покинул "Лестер"

"Лестер" объявил о расставании с нападающим Леонардо Ульоа, который продолжит карьеру в мексиканской "Пачуке".

Ульоа провел на "Кинг Пауэр" четыре сезона, перебравшись из "Брайтона" летом 2014 и с тех пор отличившись 20 раз в 101 матче за "лис". В своей дебютной кампании Леонардо даже стал лучшим бомбардиром команды с 13 голами.



Однако при Клоде Пюэле на тренерском мостике 32-летний аргентинец был сильно ограничен в игровой практике. Это и послужило главной причиной отъезда Ульоа в Мексику.



Условия сделки с "Пачуки" не разглашаются, однако "Лестер" сообщает, что Ульоа ушел по постоянному трансферу.