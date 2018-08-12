"Сити" уверенно разобрался с "Арсеналом"

Бернарду Силва и Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" начал защиту чемпионского титула Премьер-Лиги с уверенной победы в гостях у "Арсенала" — 0:2.

Вопреки ожиданиям, эксперимент с Данни Уэлбеком в качестве левого защитника не случился — на эту позицию отправился Эйнсли Мэйтланд-Найс, а англичанин даже не попал на скамейку. Получили возможность дебютировать за свой новый клуб Сократис Папастатопулос и Маттео Гендузи. На роль единственного нападающего был снаряжен Пьер-Эмерик Обамеянг.

Относительно победы над "Челси" в матче за Супепкубок Англии в стартовом составе "горожан" появились Эдерсон, Илкай Гюдоган и Рахим Стерлинг. Венсан Компани, Кевин Де Брюйне, Лерой Сане и Габриэль Жезус оказались среди запасных.

Матч начался с натиска гостей, и "Арсеналу" пришлось целиком сосредоточиться на обороне. На девятой минуте Стерлинг пошел в дриблинг внутри штрафной, убрал на замахе Шкодрана Мустафи и пробил с острого угла, но Петр Чех выручил свою команду.

На 14-й минуте Стерлинг вновь взял игру на себя, принялся смещаться вдоль линии штрафной, после чего пробил. Из-за гущи игроков Чех не увидел момента удара, а потому оказался бессилен помешать голу — 0:1.

Довольно скоро Чех едва не поразил собственные ворота курьезным ударом, но затем исправился, отразив и выстрел Махреза со штрафного и добивание Серхио Агуэро.

"Сити" доминировал над своим соперником, но мяч упорно не хотел повторно оказываться в воротах Чеха. Хозяева до перерыва отметились впереди лишь ударами Эктора Беллерина и Обамеянга, которые стали легкой разминкой для Эдерсона.

Во втором тайме "канониры" заметно оживились, вдобавок на подмогу Обамеянгу вышел Александр Лакасетт. "Арсенал" много атаковал, но в створ не попадал.

На 63-й минуте "горожане" вполне могли наказать увлекшегося атаками соперника, однако Агуэро не реализовал выход один на один с Чехом.

Впрочем, уже на 64-й минуте "Сити" все-таки забил второй гол. Бенжамен Менди выполнил диагональную передачу с левого края штрафной площади на Бернарду Силву, который нанес удар в касание в противоход Чеху — 0:2.

По большому счету в игре уже все было ясно, и "горожане" успокоились. "Арсенал" не перестал атаковать, но за весь второй тайм нанес лишь один точный удар, а также забил два гола, которые были отменены.

"Арсенал" сыграл неважно, особенно в первом тайме, но делать далекоидущие выводы о "канонирах" под руководством Унаи Эмери едва ли стоит — уж слишком хорош соперник. "Сити" показал себя более классной и сыгранной командой, начав защиту титула с уверенной победы.

"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче



Метки Арсенал, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2893

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 12.08.2018 21:01 # electric
    5 Манчестер Сити 1 3

    Всё, что нужно знать о голубой помойке.

    (ответить)

  2. daikirai 12.08.2018 20:54 # daikirai
    Тупо Короли. Ещё один сезон доминации в АПЛ под вскукареки колбасы и пенсов

    (ответить)

  3. bezviz 12.08.2018 20:53 # bezviz
    жаль вас колбасники, вы там ждете, опять, заполоняете фапл, в предвкушении триумфа, но..но....лузерпуль

    (ответить)

  4. staryi-eblan 12.08.2018 20:51 # staryi-eblan
    Ливерпуль, чтобы одолеть у себя дома Хэм, который занял 13 место в прошлом сезоне - использовал 80% своих возможностей

    Сити, чтобы одолеть в гостях Арсенал, который занял 6 место в прошлом сезоне - использовал 50% своих возможностей

    У - уровень Королей

    (ответить)

  5. mototroller 12.08.2018 20:51 # mototroller
    Колбасники - остановившиеся в развитий друзья человека

    (ответить)

  6. bezviz 12.08.2018 20:46 # bezviz
    6лять как же ору когда колбасники агрятся если написать что лузерка не возьмет титул или что сити уже 100% чемпики, су.ка какого же высокого мнения о себе эти жалкие поносники, никогда не видевшие как их портовая помойка выигрывает трофеи)
    кароче лузерка опять с0снет куйца, неудачный период выбрало руководство для последнего рывка в топы, хоть Челси и мю на время и ослабили свои позиции, но тут есть сити, который так же не вечен, и когда шейхи ожидаемо перестанут вливать бабло а начнут доить, тут снова в дамки выйдет Великий и ужасный Челси, но нужно немного подождать...

    (ответить)

  7. speedwagon-ars 12.08.2018 20:44 # speedwagon-ars
    озил шакал

    (ответить)

  8. osivori 12.08.2018 20:40 # osivori
    озил понятно, но от хача такой слабой игры не ожидал

    (ответить)

  9. lexa-arsenal 12.08.2018 20:37 # lexa-arsenal
    Озил и Обама по нулям, но игра лучше, чем в последнее время, без вялого ватоката перед штрафной, игра стала более силовой и острее, чем раньше. С Эмери будет интересно

    (ответить)

  10. girasimus 12.08.2018 20:31 # girasimus
    Матч не удалось посмотреть, собственно счёт ожидаемый.
    Просто интересно, Гг хоть моментами сжимали булки?

    (ответить)

  11. alexminck 12.08.2018 20:29 # alexminck
    надоели негатив ненависть и глупость. Игнорьте откровенную мерзость местную и глупых малолеток. Хватит ненависти на ровном месте. Хейтерите испанских балерин или мешков ПСЖ. Всем желаю добра и удачи, даже Челси и Манчестеру Юнайтед. Пусть чемпионом станет сильнейший, остальные 3 достойно представят АПЛ в ЛЧ, а следом 2-3 клуба как можно дальше пройдут в Лиге Европы.

    (ответить)

  12. liverfun 12.08.2018 20:27 # liverfun
    Бернли то исправляются, дайч прогрессирует и уже сам старается первым номером катать. Толковый спец оказывается

    (ответить)

  13. shirokov15 12.08.2018 20:22 # shirokov15
    Хвалёная АПЛ превратилась в чемпионат даже менее интересный, чем Ла Лига. Править балом, видимо, долго будут Сити и Ливерпуль, остальные подсосники будут радоваться третьему месту и возможности играть в ЛЧ.

    (ответить)

  14. ccchelsea 12.08.2018 20:18 # ccchelsea
    Читалось. Сити опять на легке возьмёт чемпик.

    (ответить)

  15. kos9k 12.08.2018 20:17 # kos9k
    любители #венгераут знатно соснули хуйца

    (ответить)

  16. hachidlo 12.08.2018 20:17 # hachidlo
    Игра Озила и Мхитаряна напоминала футбольный цирк.

    (ответить)

  17. only--liverpool 12.08.2018 20:16 # only--liverpool
    Бомбардиры Премьер-Лиги сезона 2018/19

    1 Садио Мане Ливерпуль 2

    (ответить)

  18. alexomck 12.08.2018 20:14 # alexomck
    даж с учётом донной обороны, что не новость, Арсенал и в атаке ничего не показал. подарили 3 очка вялому сити. Венгер обширные руины после себя оставил, работы надолго хватит.

    (ответить)

  19. multazar 12.08.2018 20:11 # multazar
    поборются с копчеными за 5-6 места.

    (ответить)

  20. fakekafake 12.08.2018 20:11 # fakekafake
    Вечер обоссывания пенсов объявляется открытым! Имени мамки будкевича вечерина!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: