"Сити" уверенно разобрался с "Арсеналом"
"Манчестер Сити" начал защиту чемпионского титула Премьер-Лиги с уверенной победы в гостях у "Арсенала" — 0:2.
Вопреки ожиданиям, эксперимент с Данни Уэлбеком в качестве левого защитника не случился — на эту позицию отправился Эйнсли Мэйтланд-Найс, а англичанин даже не попал на скамейку. Получили возможность дебютировать за свой новый клуб Сократис Папастатопулос и Маттео Гендузи. На роль единственного нападающего был снаряжен Пьер-Эмерик Обамеянг.
Относительно победы над "Челси" в матче за Супепкубок Англии в стартовом составе "горожан" появились Эдерсон, Илкай Гюдоган и Рахим Стерлинг. Венсан Компани, Кевин Де Брюйне, Лерой Сане и Габриэль Жезус оказались среди запасных.
Матч начался с натиска гостей, и "Арсеналу" пришлось целиком сосредоточиться на обороне. На девятой минуте Стерлинг пошел в дриблинг внутри штрафной, убрал на замахе Шкодрана Мустафи и пробил с острого угла, но Петр Чех выручил свою команду.
На 14-й минуте Стерлинг вновь взял игру на себя, принялся смещаться вдоль линии штрафной, после чего пробил. Из-за гущи игроков Чех не увидел момента удара, а потому оказался бессилен помешать голу — 0:1.
Довольно скоро Чех едва не поразил собственные ворота курьезным ударом, но затем исправился, отразив и выстрел Махреза со штрафного и добивание Серхио Агуэро.
"Сити" доминировал над своим соперником, но мяч упорно не хотел повторно оказываться в воротах Чеха. Хозяева до перерыва отметились впереди лишь ударами Эктора Беллерина и Обамеянга, которые стали легкой разминкой для Эдерсона.
Во втором тайме "канониры" заметно оживились, вдобавок на подмогу Обамеянгу вышел Александр Лакасетт. "Арсенал" много атаковал, но в створ не попадал.
На 63-й минуте "горожане" вполне могли наказать увлекшегося атаками соперника, однако Агуэро не реализовал выход один на один с Чехом.
Впрочем, уже на 64-й минуте "Сити" все-таки забил второй гол. Бенжамен Менди выполнил диагональную передачу с левого края штрафной площади на Бернарду Силву, который нанес удар в касание в противоход Чеху — 0:2.
По большому счету в игре уже все было ясно, и "горожане" успокоились. "Арсенал" не перестал атаковать, но за весь второй тайм нанес лишь один точный удар, а также забил два гола, которые были отменены.
"Арсенал" сыграл неважно, особенно в первом тайме, но делать далекоидущие выводы о "канонирах" под руководством Унаи Эмери едва ли стоит — уж слишком хорош соперник. "Сити" показал себя более классной и сыгранной командой, начав защиту титула с уверенной победы.
"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
12.08.2018 20:00
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Последние комментарии:
5 Манчестер Сити 1 3
Всё, что нужно знать о голубой помойке.
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Тупо Короли. Ещё один сезон доминации в АПЛ под вскукареки колбасы и пенсов
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жаль вас колбасники, вы там ждете, опять, заполоняете фапл, в предвкушении триумфа, но..но....лузерпуль
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Ливерпуль, чтобы одолеть у себя дома Хэм, который занял 13 место в прошлом сезоне - использовал 80% своих возможностей
Сити, чтобы одолеть в гостях Арсенал, который занял 6 место в прошлом сезоне - использовал 50% своих возможностей
У - уровень Королей
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Колбасники - остановившиеся в развитий друзья человека
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6лять как же ору когда колбасники агрятся если написать что лузерка не возьмет титул или что сити уже 100% чемпики, су.ка какого же высокого мнения о себе эти жалкие поносники, никогда не видевшие как их портовая помойка выигрывает трофеи)
кароче лузерка опять с0снет куйца, неудачный период выбрало руководство для последнего рывка в топы, хоть Челси и мю на время и ослабили свои позиции, но тут есть сити, который так же не вечен, и когда шейхи ожидаемо перестанут вливать бабло а начнут доить, тут снова в дамки выйдет Великий и ужасный Челси, но нужно немного подождать...
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озил шакал
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озил понятно, но от хача такой слабой игры не ожидал
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Озил и Обама по нулям, но игра лучше, чем в последнее время, без вялого ватоката перед штрафной, игра стала более силовой и острее, чем раньше. С Эмери будет интересно
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Матч не удалось посмотреть, собственно счёт ожидаемый.
Просто интересно, Гг хоть моментами сжимали булки?
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надоели негатив ненависть и глупость. Игнорьте откровенную мерзость местную и глупых малолеток. Хватит ненависти на ровном месте. Хейтерите испанских балерин или мешков ПСЖ. Всем желаю добра и удачи, даже Челси и Манчестеру Юнайтед. Пусть чемпионом станет сильнейший, остальные 3 достойно представят АПЛ в ЛЧ, а следом 2-3 клуба как можно дальше пройдут в Лиге Европы.
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Бернли то исправляются, дайч прогрессирует и уже сам старается первым номером катать. Толковый спец оказывается
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Хвалёная АПЛ превратилась в чемпионат даже менее интересный, чем Ла Лига. Править балом, видимо, долго будут Сити и Ливерпуль, остальные подсосники будут радоваться третьему месту и возможности играть в ЛЧ.
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Читалось. Сити опять на легке возьмёт чемпик.
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любители #венгераут знатно соснули хуйца
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Игра Озила и Мхитаряна напоминала футбольный цирк.
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Бомбардиры Премьер-Лиги сезона 2018/19
1 Садио Мане Ливерпуль 2
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даж с учётом донной обороны, что не новость, Арсенал и в атаке ничего не показал. подарили 3 очка вялому сити. Венгер обширные руины после себя оставил, работы надолго хватит.
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поборются с копчеными за 5-6 места.
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Вечер обоссывания пенсов объявляется открытым! Имени мамки будкевича вечерина!
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