"Сити" уверенно разобрался с "Арсеналом"

"Манчестер Сити" начал защиту чемпионского титула Премьер-Лиги с уверенной победы в гостях у "Арсенала" — 0:2.

Вопреки ожиданиям, эксперимент с Данни Уэлбеком в качестве левого защитника не случился — на эту позицию отправился Эйнсли Мэйтланд-Найс, а англичанин даже не попал на скамейку. Получили возможность дебютировать за свой новый клуб Сократис Папастатопулос и Маттео Гендузи. На роль единственного нападающего был снаряжен Пьер-Эмерик Обамеянг.



Относительно победы над "Челси" в матче за Супепкубок Англии в стартовом составе "горожан" появились Эдерсон, Илкай Гюдоган и Рахим Стерлинг. Венсан Компани, Кевин Де Брюйне, Лерой Сане и Габриэль Жезус оказались среди запасных.



Матч начался с натиска гостей, и "Арсеналу" пришлось целиком сосредоточиться на обороне. На девятой минуте Стерлинг пошел в дриблинг внутри штрафной, убрал на замахе Шкодрана Мустафи и пробил с острого угла, но Петр Чех выручил свою команду.



На 14-й минуте Стерлинг вновь взял игру на себя, принялся смещаться вдоль линии штрафной, после чего пробил. Из-за гущи игроков Чех не увидел момента удара, а потому оказался бессилен помешать голу — 0:1.



Довольно скоро Чех едва не поразил собственные ворота курьезным ударом, но затем исправился, отразив и выстрел Махреза со штрафного и добивание Серхио Агуэро.



"Сити" доминировал над своим соперником, но мяч упорно не хотел повторно оказываться в воротах Чеха. Хозяева до перерыва отметились впереди лишь ударами Эктора Беллерина и Обамеянга, которые стали легкой разминкой для Эдерсона.



Во втором тайме "канониры" заметно оживились, вдобавок на подмогу Обамеянгу вышел Александр Лакасетт. "Арсенал" много атаковал, но в створ не попадал.



На 63-й минуте "горожане" вполне могли наказать увлекшегося атаками соперника, однако Агуэро не реализовал выход один на один с Чехом.



Впрочем, уже на 64-й минуте "Сити" все-таки забил второй гол. Бенжамен Менди выполнил диагональную передачу с левого края штрафной площади на Бернарду Силву, который нанес удар в касание в противоход Чеху — 0:2.



По большому счету в игре уже все было ясно, и "горожане" успокоились. "Арсенал" не перестал атаковать, но за весь второй тайм нанес лишь один точный удар, а также забил два гола, которые были отменены.



"Арсенал" сыграл неважно, особенно в первом тайме, но делать далекоидущие выводы о "канонирах" под руководством Унаи Эмери едва ли стоит — уж слишком хорош соперник. "Сити" показал себя более классной и сыгранной командой, начав защиту титула с уверенной победы.



"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче