Куртуа отказался тренироваться с "Челси" "из-за стресса"

Тибо Куртуа Агент голкипера Тибо Куртуа рассказал, что его клиент отказался тренироваться с "Челси" после окончания отпуска "из-за стресса".

На текущей неделе Куртуа все-таки добился того, что "синие" отпустили его в "Реал". Тибо дал ясно понять лондонскому клубу о своих намерениях и даже отказался приезжать на тренировки, о чем позже извинился.

"Сделка была на пороге заключения. Пожалуй, в идеале он бы не хотел этого. Однако теперь с этим уже ничего не поделать, он принес извинения, и все счастливы".

"Это правда, что некоторые игроки пытаются оказать давление в таких ситуациях, и это правда, что в определенные моменты Тибо испытывал стресс, потому что "Реал" сделал свое предложение и предоставил ему возможность уехать в Мадрид".

"Он испытывал небольшой стресс из-за того, что этот переход может сорваться", — сообщил Кристоф Хенротай BBC.



Метки Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2018 18:40

Количество просмотров Просмотров: 739

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 12.08.2018 18:57 # fc-oil
    Крысач отмазывается как школьник. Может у него еще температура была?

    (ответить)

  2. chebrec 12.08.2018 18:56 # chebrec
    Да сколько можно уже про эту крысу постить
    Астана Витязь!

    (ответить)

  3. role-playin 12.08.2018 18:44 # role-playin
    Михаджло, ты на сколько частей разделил вью агента, где он пытается обелить крысу?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: