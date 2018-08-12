Куртуа отказался тренироваться с "Челси" "из-за стресса"
Агент голкипера Тибо Куртуа рассказал, что его клиент отказался тренироваться с "Челси" после окончания отпуска "из-за стресса".
На текущей неделе Куртуа все-таки добился того, что "синие" отпустили его в "Реал". Тибо дал ясно понять лондонскому клубу о своих намерениях и даже отказался приезжать на тренировки, о чем позже извинился.
"Сделка была на пороге заключения. Пожалуй, в идеале он бы не хотел этого. Однако теперь с этим уже ничего не поделать, он принес извинения, и все счастливы".
"Это правда, что некоторые игроки пытаются оказать давление в таких ситуациях, и это правда, что в определенные моменты Тибо испытывал стресс, потому что "Реал" сделал свое предложение и предоставил ему возможность уехать в Мадрид".
"Он испытывал небольшой стресс из-за того, что этот переход может сорваться", — сообщил Кристоф Хенротай BBC.
12.08.2018 18:40
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Крысач отмазывается как школьник. Может у него еще температура была?
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Да сколько можно уже про эту крысу постить
Астана Витязь!
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Михаджло, ты на сколько частей разделил вью агента, где он пытается обелить крысу?
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