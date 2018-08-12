"Ливерпуль" стартовал с разгромной победы над "Вест Хэмом"

"Ливерпуль" стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги с крупной победы в домашних стенах над "Вест Хэмом" — 4:0.

В стартовом составе "красных" нашлось место для дорогостоящих новичков Алиссона и Наби Кейта. А вот Фабиньо и Джердан Шакири расположились только на лавке — рядом с капитаном Джорданом Хендерсоном.



Наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини выпустил с первых минут половину из своих 10 новичков: Лукаша Фабиански, Райана Фредерикса, Фабиана Бальбуэну, Фелипе Андерсона и Джека Уилшира.



Матч начался в очень невысоком темпе, и первое подобие момента возникло только на восьмой минуте. Мохамед Салах выждал паузу и с подступов к штрафной сделал короткую передачу внутрь площадки на подключившегося Роберто Фирмино, который бить в касание не решился и мяча лишился.



Постепенно "Ливерпуль" обозначил свое преимущество и вскоре совершил еще пару неплохих подходов, но без завершения. А на 19-й минуте хозяева открыли счет. Кейта выполнил передачу на левый край штрафной Эндрю Робертсону, а тот прострелил вдоль ворот, и Салаху лишь оставалось подставить ногу — 1:0.



В середине тайма Трент Александер-Арнольд отметился хорошим исполнением штрафного удара, но Фабиански еще лучше сыграл в воротах. А затем "Вест Хэм" принялся добавлять все охотнее атаковать — правда, без угроз владениям Алиссона.



"Молотобойцы" стали раскрываться, но толку в их действиях было мало. Зато у "Ливерпуля" появилось свободное пространство, и на 37-й минуте "красные" были обязаны забивать второй гол, однако Фабиански заблокировал удар Салаха в упор.



Преимущество хозяев было заметным, и перед самым уходом на перерыв им удалось удвоить счет. Джеймс Милнер достал уходящий мяч после заброса Роберсона, сделав передачу на Садио Мане, а тот со считанных метров поразил пустой угол ворот — 2:0.



Переломить игру во втором тайме "Вест Хэму" не удалось, потому что уже на 53-й минуте Фирмино создал момент для Мане, который со средней дистанции расстрелял Фабиански — 3:0.



В дальнейшем хозяева достаточно уверенно контролировали игру, а на исходе матча появившийся на замену Даниэль Старридж установил окончательный счет, откликнувшись на подачу углового — 4:0.



Вполне очевидно, что "Вест Хэму" пока не хватает сыгранности из-за обилия новичков. Приобретения "Ливерпуля" оказались более точечными и ничуть не нарушили — а даже улучшили — то, что создал Юрген Клопп в прошлом сезоне.



"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче