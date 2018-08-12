"Ливерпуль" стартовал с разгромной победы над "Вест Хэмом"
"Ливерпуль" стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги с крупной победы в домашних стенах над "Вест Хэмом" — 4:0.
В стартовом составе "красных" нашлось место для дорогостоящих новичков Алиссона и Наби Кейта. А вот Фабиньо и Джердан Шакири расположились только на лавке — рядом с капитаном Джорданом Хендерсоном.
Наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини выпустил с первых минут половину из своих 10 новичков: Лукаша Фабиански, Райана Фредерикса, Фабиана Бальбуэну, Фелипе Андерсона и Джека Уилшира.
Матч начался в очень невысоком темпе, и первое подобие момента возникло только на восьмой минуте. Мохамед Салах выждал паузу и с подступов к штрафной сделал короткую передачу внутрь площадки на подключившегося Роберто Фирмино, который бить в касание не решился и мяча лишился.
Постепенно "Ливерпуль" обозначил свое преимущество и вскоре совершил еще пару неплохих подходов, но без завершения. А на 19-й минуте хозяева открыли счет. Кейта выполнил передачу на левый край штрафной Эндрю Робертсону, а тот прострелил вдоль ворот, и Салаху лишь оставалось подставить ногу — 1:0.
В середине тайма Трент Александер-Арнольд отметился хорошим исполнением штрафного удара, но Фабиански еще лучше сыграл в воротах. А затем "Вест Хэм" принялся добавлять все охотнее атаковать — правда, без угроз владениям Алиссона.
"Молотобойцы" стали раскрываться, но толку в их действиях было мало. Зато у "Ливерпуля" появилось свободное пространство, и на 37-й минуте "красные" были обязаны забивать второй гол, однако Фабиански заблокировал удар Салаха в упор.
Преимущество хозяев было заметным, и перед самым уходом на перерыв им удалось удвоить счет. Джеймс Милнер достал уходящий мяч после заброса Роберсона, сделав передачу на Садио Мане, а тот со считанных метров поразил пустой угол ворот — 2:0.
Переломить игру во втором тайме "Вест Хэму" не удалось, потому что уже на 53-й минуте Фирмино создал момент для Мане, который со средней дистанции расстрелял Фабиански — 3:0.
В дальнейшем хозяева достаточно уверенно контролировали игру, а на исходе матча появившийся на замену Даниэль Старридж установил окончательный счет, откликнувшись на подачу углового — 4:0.
Вполне очевидно, что "Вест Хэму" пока не хватает сыгранности из-за обилия новичков. Приобретения "Ливерпуля" оказались более точечными и ничуть не нарушили — а даже улучшили — то, что создал Юрген Клопп в прошлом сезоне.
"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче
12.08.2018 17:30
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цыганка Юлиана одна из самых непотопляемых говен сайта) только посмотрите на это уепище)
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Арсенал крч 6-7 место если повезет.
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Мхитарян это просто хач тупой. Чурка тупорылая. Как на нем могли обжечься юнайтед и арсенал ума не приложу.
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Такто Стерлинк ахуенен
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Объективно, сраптиан тупая аровская обезьянка, тупой сын какой то армянской 6ляди, вас на земле как собак нерезаных, релаьно как блохи на вредители на животном так вы на Земле, конченные ары это болезнь планеты.
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рили, что за волосатое чудовище этот гендузи? ухудшенная версия ель нени, хер пойми зачем его купили
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jesus33 - аккаунт член, которым больше года епали всех пенсов и челчей
а сейчас пенсы взяли чужой член в руки и троллят как крысы помойные
все что нужно знать о пенсах.
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Норм так комментатр МатчТВ выдал - "Де Брюйне и Есос сидят с грустными рожами смотрят матч" )))))
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А вот соберут гг-шечки в кулачок свои яйца и не проиграют
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Пиздос сити е6ет скюзи без продоху
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если не Челси то сити будет чемпионом
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красиво играют чемпионы, ждем еще голов от Манчестера
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Непонятная китайская копия луиза хз че делает на поле. Собственно как и Джака как статист, опорка гг проседает люто. В то время как Торрейра в запасе.
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Чех сднил окончательно. Сити перебарщивает с этими нелепыми перекатами у своих ворот, пас ради паса.
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Арсенал 7-8 место по итогам
Команда дно, ото всех отскакивает мяч от от деревяшек, только Абумеянг что-то делает
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Обновление. Будкевич и мотороттер по очереди юзают аккаунт jesus33
пенсовский биомусор уже и забыли как их поливали мощно с того акка
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Продали Уилшира чтобы играл Гюндузи, ахахахах бля.
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Мхиторян такой лалка , обрился бы уж , а не ходил как чепушь с залысинами
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как только Арс включает прессинг у сити сразу проблемы. Эмери по ходу не смотрел, как имели сити в прошлом году, либо команда не готова.
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Мхо барцуха
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