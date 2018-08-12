Рюдигер доволен дебютом Аррисабалаги за "Челси"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер положительно оценил дебют за клуб голкипера Кепы Аррисабалаги.

На текущей неделе "синие" обновили мировой рекорд по стоимости голкипера, заплатив "Атлетику" 71.6 миллионов фунтов отступных за 23-летнего Аррисабалагу.



После считанных дней тренировок со своей новой командой Кепа вышел на матч первого тура Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" и помог "Челси" одержать победу 0:3. То, как испанец защищал свои ворота и командовал обороной, понравилось Рюдигеру.



"Думаю, Кепа был хорош. Он старался как можно больше разговаривать с нами, и это у него хорошо получалось. Мы, как защитники, понимали, что должны помочь ему, и мы помогли".



"В целом это был очень хороший день. Мы знаем, какой мастер Тибо Куртуа, но он больше не игрок "Челси". Я желаю ему удачи в "Реале", но теперь мы должны сосредоточиться на работе с Кепой, потому что он наш голкипер. В процессе работы он выглядит очень уверенно", — приводит слова Рюдигера Sky Sports.