Гвардиола ожидает, что на сей раз конкуренты "Сити" выступят лучше

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что в новом сезоне конкуренты по Премьер-Лиге составят более ожесточенную конкуренцию его команде.

В прошлом сезоне "горожане" так и не встретили конкурентов на пути к титулу, опередив ближайшего преследователя на 19 очков. Снова уйти в такой отрыв Гвардиола не ожидает.



"Определенно, мы были лучшими в прошлом сезоне, это не поддается сомнению, но мы не играем одни. Мы можем делать только свою работу, другие делают свою".



"Мы можем сделать свою работу, как в прошлом сезоне, но на сей раз, возможно, "Ливерпуль", "Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" смогут выступить гораздо лучше и выиграть титул".



"Мы можем быть превосходны, но превосходны могут быть и другие. Мы не можем вычеркивать других претендентов. В прошлом сезоне была дистанция, но как будет в этом сезоне, я не знаю", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.