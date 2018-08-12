Фабиньо перешел в "Ливерпуль" за трофеями

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо заявил, что перешел в мерсисайдский клуб, чтобы выигрывать трофеи.

Фабиньо перебрался на "Энфилд" из "Монако" еще в мае по сделке стоимостью 43.7 миллионов фунтов. В новом сезоне 24-летний бразилец будет конкурировать за место в составе с Джорданом Хендерсоном, Наби Кейта и Джорджиньо Вейналдумом.



Фабиньо надеется, что новый этап его карьеры окажется успешным, рассчитывая побороться в том числе и за титул Премьер-Лиги.



"Когда мне предоставилась возможность перейти в "Ливерпуль", я поговорил с тренером, и это вселило в меня уверенность, что я поступаю правильно. Оказавшись здесь, я понял, что это действительно так".



"Я провел в "Монако" много лет, и я чувствовал, что настало время для перемен. Я хотел перейти в огромный клуб с амбициями, который сражается за трофеи. Я выбирал между английской лигой и испанской лигой".



"Ливерпуль" — огромный клуб, и если здесь не лучшая лига в мире, то один из двух крупнейших чемпионатов в мире".



"Мы выглядим очень сильно. Подготовка прошла замечательно, со вниманием к деталям. У нас полный порядок не только со стартовыми 11, но и с глубиной состава. Мы будем сражаться за титул", — сообщил Фабиньо Sky Sports.