Фабиньо перешел в "Ливерпуль" за трофеями
Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо заявил, что перешел в мерсисайдский клуб, чтобы выигрывать трофеи.
Фабиньо перебрался на "Энфилд" из "Монако" еще в мае по сделке стоимостью 43.7 миллионов фунтов. В новом сезоне 24-летний бразилец будет конкурировать за место в составе с Джорданом Хендерсоном, Наби Кейта и Джорджиньо Вейналдумом.
Фабиньо надеется, что новый этап его карьеры окажется успешным, рассчитывая побороться в том числе и за титул Премьер-Лиги.
"Когда мне предоставилась возможность перейти в "Ливерпуль", я поговорил с тренером, и это вселило в меня уверенность, что я поступаю правильно. Оказавшись здесь, я понял, что это действительно так".
"Я провел в "Монако" много лет, и я чувствовал, что настало время для перемен. Я хотел перейти в огромный клуб с амбициями, который сражается за трофеи. Я выбирал между английской лигой и испанской лигой".
"Ливерпуль" — огромный клуб, и если здесь не лучшая лига в мире, то один из двух крупнейших чемпионатов в мире".
"Мы выглядим очень сильно. Подготовка прошла замечательно, со вниманием к деталям. У нас полный порядок не только со стартовыми 11, но и с глубиной состава. Мы будем сражаться за титул", — сообщил Фабиньо Sky Sports.
12.08.2018 15:00
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Последние комментарии:
Кто-нибудь, расскажите фабиньо как дела обстоят на самом деле))
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Ливапул кубковый импотент
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они там всех больных на голову собирают и с манией величия.
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Ночью обворует энфилд трофи рум
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Он точно в Ливерпуль перешёл?
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Застолбишь центр, шанс на трофеи возростет))
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кто-нибудь знает его инстаграм или фб? скиньте этому негру ссылку
http://www.haveliverpoolwonthepremierleagueyet.com/
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очередной игрок отказавший челси, да.
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ну хоть не за грязными бабками глейзеров как игрочишки муму
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скорее за маман одмена пришел
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Молодец Энрике товарищ. Будем бить. YNWA!
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Видимо за индивидуальными.
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фабиньо видимо умственно отсталый
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одно название уже звучит как мем,
по аналогии - кто то пришел в орсинал за трофеями, трофей ливера это быть в таблице выше эвертона
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