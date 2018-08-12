Фабиньо перешел в "Ливерпуль" за трофеями

Фабиньо Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо заявил, что перешел в мерсисайдский клуб, чтобы выигрывать трофеи.

Фабиньо перебрался на "Энфилд" из "Монако" еще в мае по сделке стоимостью 43.7 миллионов фунтов. В новом сезоне 24-летний бразилец будет конкурировать за место в составе с Джорданом Хендерсоном, Наби Кейта и Джорджиньо Вейналдумом.

Фабиньо надеется, что новый этап его карьеры окажется успешным, рассчитывая побороться в том числе и за титул Премьер-Лиги.

"Когда мне предоставилась возможность перейти в "Ливерпуль", я поговорил с тренером, и это вселило в меня уверенность, что я поступаю правильно. Оказавшись здесь, я понял, что это действительно так".

"Я провел в "Монако" много лет, и я чувствовал, что настало время для перемен. Я хотел перейти в огромный клуб с амбициями, который сражается за трофеи. Я выбирал между английской лигой и испанской лигой".

"Ливерпуль" — огромный клуб, и если здесь не лучшая лига в мире, то один из двух крупнейших чемпионатов в мире".

"Мы выглядим очень сильно. Подготовка прошла замечательно, со вниманием к деталям. У нас полный порядок не только со стартовыми 11, но и с глубиной состава. Мы будем сражаться за титул", — сообщил Фабиньо Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. muaxaxaxa 12.08.2018 16:12 # muaxaxaxa
    Кто-нибудь, расскажите фабиньо как дела обстоят на самом деле))

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  2. chebrec 12.08.2018 15:55 # chebrec
    Ливапул кубковый импотент

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  3. manutd-20champ 12.08.2018 15:40 # manutd-20champ
    они там всех больных на голову собирают и с манией величия.

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  4. coon4 12.08.2018 15:33 # coon4
    Ночью обворует энфилд трофи рум

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  5. ccchelsea 12.08.2018 15:28 # ccchelsea
    Он точно в Ливерпуль перешёл?

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  6. iskander8sg 12.08.2018 15:21 # iskander8sg
    Застолбишь центр, шанс на трофеи возростет))

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  7. stakhanov 12.08.2018 15:19 # stakhanov
    кто-нибудь знает его инстаграм или фб? скиньте этому негру ссылку


    http://www.haveliverpoolwonthepremierleagueyet.com/

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  8. alexomck 12.08.2018 15:17 # alexomck
    очередной игрок отказавший челси, да.

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  9. jack-willsher 12.08.2018 15:13 # jack-willsher
    ну хоть не за грязными бабками глейзеров как игрочишки муму

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  10. electric 12.08.2018 15:13 # electric
    скорее за маман одмена пришел

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  11. scouser2005 12.08.2018 15:11 # scouser2005
    Молодец Энрике товарищ. Будем бить. YNWA!

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  12. never-mind 12.08.2018 15:11 # never-mind
    Видимо за индивидуальными.

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  13. memfis63 12.08.2018 15:08 # memfis63
    фабиньо видимо умственно отсталый

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  14. gio 12.08.2018 15:02 # gio
    одно название уже звучит как мем,
    по аналогии - кто то пришел в орсинал за трофеями, трофей ливера это быть в таблице выше эвертона

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