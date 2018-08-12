Агент: "Куртуа остался бы в "Челси", если бы его семья жила в Лондоне"
Агент голкипера "Реала" Тибо Куртуа заявил, что его клиент сохранил бы верность "Челси", если бы семья бельгийца жила в Лондоне.
На своей презентации в качестве игрока "Реала" Куртуа поцеловал эмблему своего нового клуба и заявил, что, наконец, исполнил свою мечту. Такого рода поведение показалось болельщикам "Челси" неуважительным.
Вдобавок поклонники "синих" не забыли, что в заключительные дни своей карьеры на "Стэмфорд Бридж" Куртуа устроил бойкот и отказался тренироваться. Однако агент Кристоф Хенротай спешит заверить, что его клиентом двигали исключительно семейные мотивы.
"Имеет место недопонимание — люди называют неправильные причины, почему он ушел. К уходу из "Челси" его подталкивали его дети".
"Если бы его семья жила в Лондоне, все было бы совершенно иначе. Он бы остался, потому что нет причин уходить из клуба вроде "Челси", где он мог выигрывать трофеи. К сожалению, его дети живут со своей матерью в Мадриде".
"Он был связан контрактом, и решение было за "Челси", однако из-за скорого истечения контракта "Челси" был заинтересован в том, чтобы договориться с "Реалом". Так и вышло".
"Это обстоятельства личного характера, поэтому мы должны проявить уважение. "Челси" вошел в ситуацию и действительно посодействовал заключению сделки".
"Они сработали быстро и четко, проявив понимание и учтя человеческие чувства. Никто не выступал против своих фанатов. Просто требовалось найти выход из ситуации, которая не идеальна", — сообщил Хенротай BBC.
12.08.2018 14:00
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Последние комментарии:
он сам сказал своей симье сидеть в испании чтобы это был повод свалить туда рано или поздно, вы представьте, использовал свою семью, был готов несколько лет с ними не жить чтобы когда-то свалить таки в реал, и даже не в атлетико, клал он болт на них, ему нужны халявные трофеи, но вот беда, криш ушел, лч больше не видать среалу)
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Нечего и отмазываться, у этого дыркача откровенно ничего не получилось в Челси, ничего такого не помню в его игре за Челси, обидно только то что из за носача мы потеряли Чеха
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А что эту дуру нельзя было притащить в Лондон? Или она в коме лежит в Мадриде?
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Все бабы за своими мужьями как за декабристами по миру двигаются, а этот тип придумал отмазу, к семье он хотел, В РЕАЛ он ХОТЕЛ а не к семье.... и видать давно хотел. Долго планировал, контракт не подписывал, чмо носатое.
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Крыса помойная этот нос
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Мы уже это слышали.
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таких как нос на километр нельзя подпускать к команде, ноый кипер норм вроде но мелковат как то. На выходах затопчут ведь гады
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какие же отморозки работают в челси, пытались удержать Куртуа и не дать ему видеться регулярно с детьми.
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Этому иуде похеру на детей, жена его давно бросила и забрала пиздюков, без возможности свиданий. Гандон просто решил греть лавку ибо заебался постоянно в основе пускать в очко.
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Смех. Видимо эмблему реала после 3 лет в катлетах поцеловал тоже из за семьи.
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