Агент: "Куртуа остался бы в "Челси", если бы его семья жила в Лондоне"

Агент голкипера "Реала" Тибо Куртуа заявил, что его клиент сохранил бы верность "Челси", если бы семья бельгийца жила в Лондоне.

На своей презентации в качестве игрока "Реала" Куртуа поцеловал эмблему своего нового клуба и заявил, что, наконец, исполнил свою мечту. Такого рода поведение показалось болельщикам "Челси" неуважительным.



Вдобавок поклонники "синих" не забыли, что в заключительные дни своей карьеры на "Стэмфорд Бридж" Куртуа устроил бойкот и отказался тренироваться. Однако агент Кристоф Хенротай спешит заверить, что его клиентом двигали исключительно семейные мотивы.



"Имеет место недопонимание — люди называют неправильные причины, почему он ушел. К уходу из "Челси" его подталкивали его дети".



"Если бы его семья жила в Лондоне, все было бы совершенно иначе. Он бы остался, потому что нет причин уходить из клуба вроде "Челси", где он мог выигрывать трофеи. К сожалению, его дети живут со своей матерью в Мадриде".



"Он был связан контрактом, и решение было за "Челси", однако из-за скорого истечения контракта "Челси" был заинтересован в том, чтобы договориться с "Реалом". Так и вышло".



"Это обстоятельства личного характера, поэтому мы должны проявить уважение. "Челси" вошел в ситуацию и действительно посодействовал заключению сделки".



"Они сработали быстро и четко, проявив понимание и учтя человеческие чувства. Никто не выступал против своих фанатов. Просто требовалось найти выход из ситуации, которая не идеальна", — сообщил Хенротай BBC.