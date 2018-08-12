Мората рассказал, что Ковачич даст "Челси"

Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, что даст команде новичок Матео Ковачич, которого он считает одним из лучших полузащитников мира.

Неоднократно озвучив свое желание уйти из "Реала" по причине дефицита игрового времени, Ковачич вырвался из Мадрида только под занавес летнего трансферного окна — и лишь в аренду.



На "Стэмфорд Бридж" Матео воссоединился со своим бывшим партнером по "Реалу" Моратой, поэтому Альваро лучше многих знает, на что способен 24-летний хорват.



"Он является полузащитником, который хорошо работает с мячом, он очень техничен. Благодаря своему мастерству он может преодолевать оборонительные построения соперника, он может забивать голы, а в его ногах заключена большая мощь".



"С помощью него мы будем много владеть мячом. Он обладает способностью доставлять мяч к чужой штрафной и делать передачи на нападающих".



"Он очень хороший игрок, что очень важно, ведь нам нужны игроки топ-уровня", — сообщил Мората официальному веб-сайту "Челси".