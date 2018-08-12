Мората рассказал, что Ковачич даст "Челси"

Альваро Мората и Матео Ковачич Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, что даст команде новичок Матео Ковачич, которого он считает одним из лучших полузащитников мира.

Неоднократно озвучив свое желание уйти из "Реала" по причине дефицита игрового времени, Ковачич вырвался из Мадрида только под занавес летнего трансферного окна — и лишь в аренду.

На "Стэмфорд Бридж" Матео воссоединился со своим бывшим партнером по "Реалу" Моратой, поэтому Альваро лучше многих знает, на что способен 24-летний хорват.

"Он является полузащитником, который хорошо работает с мячом, он очень техничен. Благодаря своему мастерству он может преодолевать оборонительные построения соперника, он может забивать голы, а в его ногах заключена большая мощь".

"С помощью него мы будем много владеть мячом. Он обладает способностью доставлять мяч к чужой штрафной и делать передачи на нападающих".

"Он очень хороший игрок, что очень важно, ведь нам нужны игроки топ-уровня", — сообщил Мората официальному веб-сайту "Челси".



Метки Ковачич, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. liver-red-son 12.08.2018 14:32 # liver-red-son
    Он такой же "лучший" полузащитник, как Мората "лучший" нападающий

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  2. leon-britton 12.08.2018 13:55 # leon-britton
    Шершавым мухомором по губам даст он фанатам этой ссаной помойки, скриньте.

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  3. manutd-20champ 12.08.2018 13:51 # manutd-20champ
    бревно устроило рекламу очередному бывшему и будущему лавочнику

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  4. chr1s8rown 12.08.2018 13:22 # chr1s8rown
    обычный пассажир из синего автобуса

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  5. chebrec 12.08.2018 13:16 # chebrec
    Камон Щольси!

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