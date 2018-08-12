Сарри: "Итальянский рефери дал бы на 15 фолов больше"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри выразил удивление по поводу различия в судействе в Премьер-Лиге и Серии А.

Дебютный матч Сарри в Премьер-Лиге сложился относительно спокойно. "Синие" без особых проблем подтвердили превосходство в классе над "Хаддерсфилдом" и одержали победу со счетом 0:3.

После матча Сарри попросили описать свои первые впечатления от Премьер-Лиги, и в первую очередь Маурицио обратил внимание на то, насколько здесь отличается судейство от итальянской лиги.

"Здесь по-другому в плане физической борьбы. И рефери здесь судят по-другому. Действительно по-другому. Сегодня итальянский рефери дал бы на 15 фолов больше, чем этот рефери", — цитирует Сарри Sky Sports.

Также Маурицио сообщил, что не будут копировать стиль "Наполи" на новом месте работы.

"Нет, я не смогу этого сделать. Я должен узнать характеристики имеющихся игроков, потому что, думаю, я не хочу создавать еще один "Наполи".

"Я хочу создать хороший "Челси". Я должен учитывать характеристики игроков, я должен адаптировать себя к характеристикам чемпионата и игроков, поэтому сейчас я изучаю своих игроков", — добавил Сарри.



Метки Премьер-Лига, рефери, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2018 12:00

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  1. staryi-eblan 12.08.2018 12:30 # staryi-eblan
    "...я не хочу создавать еще один "Наполи".

    Верно. Зачем создавать команду, которая ничего не выиграла серьезного в Серии А?

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  2. largo-winch 12.08.2018 12:27 # largo-winch
    Также Маурицио сообщил, что не будут копировать стиль "Наполи" на новом месте работы.
    Источник: http://fapl.ru/posts/64497/#reply

    Лол, пенсы тут феерверки устраивали, что они тоже будут играть атакующий футбол. На деле же очередной макаронник с шахматной философией

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  3. alexomck 12.08.2018 12:12 # alexomck
    еще одного вечноноющего макаронника взяли, ясно.

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  4. electric 12.08.2018 12:02 # electric
    Привыкай к реалиям, макаронник. Это тебе не кожаные сиги курить.

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