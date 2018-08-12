Сарри: "Итальянский рефери дал бы на 15 фолов больше"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри выразил удивление по поводу различия в судействе в Премьер-Лиге и Серии А.

Дебютный матч Сарри в Премьер-Лиге сложился относительно спокойно. "Синие" без особых проблем подтвердили превосходство в классе над "Хаддерсфилдом" и одержали победу со счетом 0:3.



После матча Сарри попросили описать свои первые впечатления от Премьер-Лиги, и в первую очередь Маурицио обратил внимание на то, насколько здесь отличается судейство от итальянской лиги.



"Здесь по-другому в плане физической борьбы. И рефери здесь судят по-другому. Действительно по-другому. Сегодня итальянский рефери дал бы на 15 фолов больше, чем этот рефери", — цитирует Сарри Sky Sports.



Также Маурицио сообщил, что не будут копировать стиль "Наполи" на новом месте работы.



"Нет, я не смогу этого сделать. Я должен узнать характеристики имеющихся игроков, потому что, думаю, я не хочу создавать еще один "Наполи".



"Я хочу создать хороший "Челси". Я должен учитывать характеристики игроков, я должен адаптировать себя к характеристикам чемпионата и игроков, поэтому сейчас я изучаю своих игроков", — добавил Сарри.