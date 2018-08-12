Уилшир: "Венгер был уволен из "Арсенала"
Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир рассказал, что тренер Арсен Венгер ушел из "Арсенала" не по собственной инициативе, а был уволен.
Напомним, по окончании прошлого сезона, своего 22-го в клубе, Венгер покинул тренерский мостик "канониров". Чуть позже с "Эмирейтс" ушел и сам Уилшир, не найдя себе места в планах Унаи Эмери, преемника Арсена.
В преддверии старта сезона Уилшир рассказал, что игроки "Арсенала" были шокированы новостью об уходе Венгера. По словам Джека, Арсен освободил свой пост не добровольно.
"Я помню, у меня шел последний год по контракту, и я поговорил с Арсеном Венгером, который тогда был тренером. Он сказал мне, что клуб не будет предлагать мне новый контракт, и я могу уйти".
"Но в то время я был травмирован, и мне было сложно, потому что я был не в форме и не играл. Немногие команды захотели бы заполучить меня с травмой".
"Поэтому я решил сражаться, и с дальнейшим течением сезона вернулся в команду. Наконец, в январе они предложили мне новую сделку, которую я был готов заключить, но затем Арсена уволили".
"Это было странно, каждый был шокирован этим. Помню, Пер Мертезакер, наш капитан, произнес несколько слов, но каждый был просто в шоке".
"Это было странно, никто не ожидал этого, однако это изменило все, и я решил дождаться нового тренера. Так я и поступил, и мы великолепно поговорили с Эмери".
"Он сказал: "Ты можешь остаться, но не будешь в моем стартовом составе". Поэтому я решил, что для меня настал правильный момент, чтобы, наконец, уйти", — сообщил Уилшир Football Focus.
12.08.2018 11:00
Просмотров: 2125
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Небо - голубое, вода - мокрая, Венгера уволили. Какие ещё новост будут? Венгер до сих пор без работы, между прочим.
(ответить)
Петухи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий