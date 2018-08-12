В "Юнайтед" появится спортивный директор

Жозе Моуриньо и Эд Вудворд "Манчестер Юнайтед" планирует создать в клубе должность спортивного директора — впервые в своей 140-летней истории.

Как известно, в последние годы согласованием трансферов "красных дьяволов" занимается исполнительный директор Эд Вудворд. Преемник Дэвида Гилла блестяще развивает коммерческую деятельность клуба, но договариваться о переходе игроков у него не всегда выходит.

В последнее время главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо неоднократно демонстрировал свое разочарование работой клуба на трансферном рынке, явно указывая на Вудворда как на основную причину того, почему "дьяволы" не получили серьезного усиления этим летом.

Как стало известно The Guardian, высшее руководство собирается отреагировать на эту ситуацию и провести необходимую реструктуризацию. В рамках этого процесса "Юнайтед" обзаведется спортивным директором.

Создание должности спортивного директора позволит клубу снять существующее напряжение между исполнительным директором и главным тренером, однако ключевая роль в вопросах трансферов по-прежнему останется за Вудвордом.

Также издание добавляет, что "Юнайтед" собирается приспособиться к реалиям современного футбола, где главный тренер — фигура временная и не задерживается на своем месте надолго.



Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. rj1992 12.08.2018 10:49 # rj1992
    Нужно отправить резюме и стратегию развития клуба на 7(нет на 9 листах).
    Кто сможет норм перевести на инглиш 9 страниц?

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  2. chebrec 12.08.2018 10:39 # chebrec
    Потом будет третье пришествие в Щольси

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  3. mancunia-planet 12.08.2018 10:28 # mancunia-planet
    Резюме отправлю, устроюсь, саботирую уход Чмоура.

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  4. imf-tau 12.08.2018 10:23 # imf-tau
    Наконец-то, блять, додумались таки. А потом еще Моура выкиньте плз и ваще норм.

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  5. gio 12.08.2018 10:10 # gio
    хаос все ближе,

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  6. ezh28 12.08.2018 10:09 # ezh28
    Один хрен Маур будет недоволен

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