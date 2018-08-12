В "Юнайтед" появится спортивный директор

"Манчестер Юнайтед" планирует создать в клубе должность спортивного директора — впервые в своей 140-летней истории.

Как известно, в последние годы согласованием трансферов "красных дьяволов" занимается исполнительный директор Эд Вудворд. Преемник Дэвида Гилла блестяще развивает коммерческую деятельность клуба, но договариваться о переходе игроков у него не всегда выходит.



В последнее время главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо неоднократно демонстрировал свое разочарование работой клуба на трансферном рынке, явно указывая на Вудворда как на основную причину того, почему "дьяволы" не получили серьезного усиления этим летом.



Как стало известно The Guardian, высшее руководство собирается отреагировать на эту ситуацию и провести необходимую реструктуризацию. В рамках этого процесса "Юнайтед" обзаведется спортивным директором.



Создание должности спортивного директора позволит клубу снять существующее напряжение между исполнительным директором и главным тренером, однако ключевая роль в вопросах трансферов по-прежнему останется за Вудвордом.



Также издание добавляет, что "Юнайтед" собирается приспособиться к реалиям современного футбола, где главный тренер — фигура временная и не задерживается на своем месте надолго.