Эмери может сделать из Уэлбека левого защитника
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери намекнул, что нападающий Данни Уэлбек может переквалифицироваться в левого защитника в новом сезоне.
Действующий контракт Уэлбека истекает уже через год, однако Эмери решил не отказываться от услуг Данни в летнее трансферное окно. 27-летнему англичанину удалось произвести впечатление во время предсезонного периода и заслужить место в планах Эмери.
Эмери находит Уэлбека очень универсальным игроком и считает, что Данни может пригодиться даже слева в обороне — в данный момент эта позиция в "Арсенале" оголена из-за травм Сеада Колашинаца и Начо Монреаля.
"Данни Уэлбек является одним из игроков, которые способны действовать на ряде позиций".
"Он может играть правого вингера, левого вингера, нападающего, а вчера он работал с нами в качестве левого защитника — и был хорош! Мне нравится его настрой", — цитирует Эмери Daily Mail.
12.08.2018 09:15
Просмотров: 1056
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нормальная тема. Забивать он так и не научился, а здоровья куча.
(ответить)
"Смотри туда тупой ублюдок а не на мою руку, в ней нет куска хлеба"
(ответить)
фото атмосферное
"Испанский расист указывает негру где находится позиция ЛЗ, тупой негр не понимает по испански"
(ответить)
На ворота его лучше поставить
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий