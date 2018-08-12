Эмери может сделать из Уэлбека левого защитника

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери намекнул, что нападающий Данни Уэлбек может переквалифицироваться в левого защитника в новом сезоне.

Действующий контракт Уэлбека истекает уже через год, однако Эмери решил не отказываться от услуг Данни в летнее трансферное окно. 27-летнему англичанину удалось произвести впечатление во время предсезонного периода и заслужить место в планах Эмери.



Эмери находит Уэлбека очень универсальным игроком и считает, что Данни может пригодиться даже слева в обороне — в данный момент эта позиция в "Арсенале" оголена из-за травм Сеада Колашинаца и Начо Монреаля.



"Данни Уэлбек является одним из игроков, которые способны действовать на ряде позиций".



"Он может играть правого вингера, левого вингера, нападающего, а вчера он работал с нами в качестве левого защитника — и был хорош! Мне нравится его настрой", — цитирует Эмери Daily Mail.