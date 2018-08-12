Эмери может сделать из Уэлбека левого защитника

Данни Уэлбек и Унаи Эмери Наставник "Арсенала" Унаи Эмери намекнул, что нападающий Данни Уэлбек может переквалифицироваться в левого защитника в новом сезоне.

Действующий контракт Уэлбека истекает уже через год, однако Эмери решил не отказываться от услуг Данни в летнее трансферное окно. 27-летнему англичанину удалось произвести впечатление во время предсезонного периода и заслужить место в планах Эмери.

Эмери находит Уэлбека очень универсальным игроком и считает, что Данни может пригодиться даже слева в обороне — в данный момент эта позиция в "Арсенале" оголена из-за травм Сеада Колашинаца и Начо Монреаля.

"Данни Уэлбек является одним из игроков, которые способны действовать на ряде позиций".

"Он может играть правого вингера, левого вингера, нападающего, а вчера он работал с нами в качестве левого защитника — и был хорош! Мне нравится его настрой", — цитирует Эмери Daily Mail.



Метки Арсенал, Уэлбек, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2018 09:15

Количество просмотров Просмотров: 1056

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 12.08.2018 09:55 # sausage
    Нормальная тема. Забивать он так и не научился, а здоровья куча.

    (ответить)

  2. gio 12.08.2018 09:44 # gio
    "Смотри туда тупой ублюдок а не на мою руку, в ней нет куска хлеба"

    (ответить)

  3. gio 12.08.2018 09:43 # gio
    фото атмосферное
    "Испанский расист указывает негру где находится позиция ЛЗ, тупой негр не понимает по испански"

    (ответить)

  4. chebrec 12.08.2018 09:35 # chebrec
    На ворота его лучше поставить

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: