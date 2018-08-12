Ян Облак отказался от перехода в "Челси"

Перед тем, как активировать пункт об отступных в контракте голкипера Кепы Аррисабалаги с "Атлетиком" из Бильбао, "Челси" сделал предложение по стражу ворот мадридского "Атлетико" Яну Облаку, но получил отказ.

Напомним, перед самым закрытием летнего трансферного окна "синие" были вынуждены срочно искать нового первого номера, потому что Тибо Куртуа устроил забастовку и потребовал отпустить его в "Реал".



В конце концов лондонский клуб потратился на 23-летнего Аррисабалагу, который обошелся "Челси" в рекордные для мирового футбола 80 миллионов евро (71.6 млн. фунтов).



Однако The Sunday Times утверждает, что к варианту с Кепой "синие" обратились лишь после того, как не смогли приобрести Облака, в контракте которого тоже есть пункт об отступных — в размере 100 млн. евро (89.4 млн. фунтов).



По информации издания, "Челси" был готов выкупить трансфер 25-летнего словенца за установленную сумму, и "Атлетико" не смог бы этому воспрепятствовать, однако сам Облак отказался от переезда на "Стэмфорд Бридж".



В благодарность за проявленную преданность теперь "Атлетико" собирается наградить Облака новым контрактом на улучшенных условиях, по которому будет увеличена и сумма отступных — до четверти миллиарда фунтов.