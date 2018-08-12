Погба: "Есть вещи, которые я не могу говорить, иначе меня оштрафуют"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что вынужден держать язык за зубами по поводу своих отношений с главным тренером Жозе Моуриньо, иначе ему будет грозить штраф.

Подозрения насчет разлада в отношениях Погба и Моурино появились еще в прошлом сезоне, когда Поль неоднократно оказывался вне стартового состава "красных дьяволов".



Согласно слухам, этим летом 25-летний француз даже уведомил боссов своего клуба, что не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и хочет уйти в "Барселону", с которой уже вовсю контактирует его агент Мино Райола.



Комментируя эту ситуацию, Погба дал понять, что в его отношениях с Моуриньо не все гладко. Поль выразил недовольство словами Жозе, который недавно заявил, что полузащитник должен понять, почему он был так хорош на победном для французов Чемпионате Мира в России и не мог показывать столь же классной игры за клуб в прошлом сезоне.



"Что вы имеете ввиду под "быть настоящим Погба"? Вы должны знать одну вещь: когда игрока ставят на матчи, ты всегда чувствуешь себя более комфортно, чем когда ты не счастлив. Это все, что я могу сказать. Если ты не счастлив, ты не можешь показывать свой лучший футбол".



"Есть вещи, которые я могу говорить, и есть вещи, которые я не могу говорить, иначе меня оштрафуют".



"Я все тот же, тот же Погба, что и прежде. Да, это другая команда (нежели сборная Франции), но я по-прежнему наслаждаюсь игрой в футбол, по-прежнему люблю футбол, и я по-прежнему выкладываюсь изо всех сил рад команды".



"Как я уже сказал, когда тебе комфортно, когда люди доверяют друг другу, когда люди уверены друг в друге, когда у них порядок в голове, тебе проще", — цитирует Погба Sky Sports.