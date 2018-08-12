Клопп надеется, что Старридж проявит себя после яркого предсезонного периода

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил надежду, что нападающий Даниэль Старридж сможет проявить себя в Премьер-Лиге после яркого предсезонного периода.

Старридж совершенно провалил прошлую кампанию, по окончании которой "красные" были готовы отпустить Даниэля примерно за 20 миллионов фунтов.



Однако бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Челси" решил сражаться за свое будущее на "Энфилде" и очень убедительно провел предсезонные матчи. Теперь Клопп хочет, чтобы 28-летний англичанин проявил себя и в боевых условиях.



"Он все еще здесь, и он хорошо провел предсезонный период. Признаюсь, он смог провести много тренировок. Я не помню ни одного плохого матча в его исполнении в предсезонный период, что классно. Я говорил это уже 500 раз: когда Даниэль в форме, никто не сомневается в нем. Уж точно не я".



"Он здесь, он в хорошей форме, и я надеюсь, он сможет сохранить это на сезон", — цитирует Клоппа Sky Sports.