"Лестер" отправил Слимани в "Фенербахче"

Нападающий "Лестера" Ислам Слимани присоединился к "Фенербахче" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2018/19.

Напомним, в 2016 году сами "лисы" приобрели Слимани у "Спортинга" за 30 миллионов фунтов. Перебравшись в Англию, Ислам совершенно растерял свое голевое чутье, отличившись лишь восемь голов в 39 матчах Премьер-Лиги.



И хотя главный тренер "Лестера" Клод Пюэль не укрепил линию нападения своей команды этим летом, он счел возможным отпустить Слимани с "Кинг Пауэр".



В субботу вечером "Фенербахче" официально подтвердил сделку по аренде 30-летнего алжирца, который уже прошел медицинское обследование и предстал в футболке своего нового клуба, завершившего прошлый сезон на втором месте в турецкой лиге.



