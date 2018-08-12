"Лестер" отправил Слимани в "Фенербахче"
Нападающий "Лестера" Ислам Слимани присоединился к "Фенербахче" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2018/19.
Напомним, в 2016 году сами "лисы" приобрели Слимани у "Спортинга" за 30 миллионов фунтов. Перебравшись в Англию, Ислам совершенно растерял свое голевое чутье, отличившись лишь восемь голов в 39 матчах Премьер-Лиги.
И хотя главный тренер "Лестера" Клод Пюэль не укрепил линию нападения своей команды этим летом, он счел возможным отпустить Слимани с "Кинг Пауэр".
В субботу вечером "Фенербахче" официально подтвердил сделку по аренде 30-летнего алжирца, который уже прошел медицинское обследование и предстал в футболке своего нового клуба, завершившего прошлый сезон на втором месте в турецкой лиге.
12.08.2018 06:00
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