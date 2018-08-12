1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 12 августа тремя поединками завершится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — ВЕСТ ХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция



Ожидания в отношении "Ливерпуля" и "Вест Хэма" резко возросли после впечатляющей работы обоих клубов на трансферном рынке. "Красные" потратили больше всех в Премьер-Лиге этим летом, тогда как "молотобойцы" практически купили новую команду и обзавелись новым тренером. Теперь остается увидеть, какая из команд шагнет дальше относительно прошлого сезона, когда "Ливерпуль" выиграл обе встречи с "Вест Хэмом" со счетом 4:1. В 45 выездах на "Энфилд" в рамках высшего дивизиона "молотобойцы" одержали лишь одну победу — 0:3 в августе 2015.



"Ливерпуль" совершенно точно будет лишен защитника Деяна Ловрена, который пока даже не приступил к полноценным тренировкам из-за проблем с брюшными мышцами. Новички Алиссон и Наби Кейта должны появиться с первых минут.



"Вест Хэм" может устроит дебют для большинства своих новичков, за исключением Андрея Ярмоленко, которого беспокоит бедро.



САУТГЕМПТОН — БЕРНЛИ 15:30



"Бернли" уже почувствовал ритм нового сезона, сыграв три матча в квалификации Лиги Европы. "Саутгемптон" весьма скромно поработал на трансферном рынке, но все равно обязан прибавить относительно прошлой кампании, когда "святые" едва не вылетели из Премьер-Лиги. "Саутгемптон" потерпел лишь два поражения в 16 последних домашних встречах с "бордовыми" в рамках чемпионата, одержав восемь побед.



"Саутгемптон" готов бросить в бой нападающего Данни Ингса, арендованного в заключительный день трансферного окна у "Ливерпуля". Седрик Соареш оправился после болезни.



"Бернли" может недосчитаться Криса Вуда. Том Хитон уже здоров, но едва ли потеснит Джо Харта из ворот, посреди прошлой неделю дебютировавшего за клуб.



АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:00 Онлайн-трансляция



В своем первом матче у руля "Арсенала" Унаи Эмери пройдет проверку действующим чемпионом, который в прошлый уикенд в доминирующей манере разобрался с "Челси" в матче за Суперкубок Англии. Эмери прекрасно знаком со стилем своего соотечественника Хосепа Гвардиолы, но в очных противостояниях пока не преуспел — ни одной победы в 10 встречах. "Канониры" выиграли только дважды в 12 последних матчах против "горожан", потерпев пять поражений.



Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси вернулся к тренировкам после травмы икроножной мышцы, но Начо Монреаль остается под вопросом. Будет интересно посмотреть, кого Эмери отправит на ворота и кому доверит капитанскую повязку.



Свой первый матч в Премьер-Лиге за "Сити" надеется провести Рияд Махрез. Рахим Стерлинг и Кевин Де Брюйне не принимали участия в матче за Суперкубок Англии, но на сей раз будут в заявке.