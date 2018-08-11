Гвардиола расстроен, что Дуглас Луис не получил разрешение на работу

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое разочарование, что бразильский полузащитник Дуглас Луис не получил разрешение на работу в Британии.

Как известно, этим летом "горожане" находились в поисках центрального полузащитника, упустив свою приоритетную цель в лице Жоржиньо.



Под занавес трансферного окна Гвардиола избрал на роль преемника Фернандиньо его юного соотечественника Луиса, который принадлежит "Сити" с июля 2017, но прошлый сезон провел в аренде в "Жироне". К сожалению для тренера, оставить Дугласа на "Этихад" не удалось из-за бюрократических проблем.



"Ему не разрешили играть за нас. Мы постараемся помочь ему снова отправиться в аренду в "Жирону" и получить разрешение на работу там".



"Мне сложно понять эту ситуацию. Какой-то человек, который не видел ни игрока, ни ежедневных тренировок, решает, обладает ли Дуглас способностью и мастерством играть за нас. Я принимаю правила, но не понимаю этого, потому что каждый в мире может работать там, где хочет".



"Я бы предпочел, чтобы отказ пришел не в последний момент. Правила есть правила, но если бы мы узнали об отказе 15 дней назад, то могли бы рассмотреть другие варианты".



"Тренер сборной Бразилии и я лучше знаем, чем парни, которые решают, сможет ли он играть за нас. Я так расстроен из-за Дугласа, потому что он пригодился бы нам. Он показывал много хороших вещей на тренировках, и именно поэтому мы потратили много денег (10.7 миллионов фунтов), чтобы купить его. Он тот игрок, который достаточно хорош, чтобы выступать за нас", — цитирует Гвардиолу The Guardian.