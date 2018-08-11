Моуриньо назвал Погба штатным пенальтистом МЮ, но Поль об этом не знает
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что Поль Погба является штатным пенальтистом команды, однако сам француз об этом не знает.
Накануне Погба помог "красным дьяволам" одержать победу 2:1 над "Лестером", самостоятельно открыв счет благодаря реализованному пенальти. По словам Моуриньо, теперь Поль будет всегда исполнять 11-метровые, если готов к этому.
"Мы знаем, что он очень хороший пенальтист, и ему нравится брать на себя такую ответственность, поэтому он первый выбор".
"Конечно, на поле у нас есть второй и третий выбор, это также зависит от уверенности и желания, но в этот раз он был готов", — сообщил Моуриньо.
На право исполнить 11-метровый в ворота "лис" претендовал и нападающий Алексис Санчес. По словам Погба, в будущем он может отдать мяч своему партнеру — Поль вообще не знает, что Моуриньо сделал его штатным пенальтистом.
"По правде у нас нет штатного пенальтиста. Даже если тренер определяет имена, все зависит от того, как мы себя чувствуем. Я есть среди имен, поэтому я решил пробить".
"Однако в следующем матче я могу передать это право Алексису. Не вижу никаких проблем. Важнее всего, что мы выиграли", — сообщил Погба Sky Sports.
11.08.2018 22:00
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