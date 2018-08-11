"Вулверхэмптон" и "Эвертон" разыграли зрелищную ничью

Ришарлисон В заключительном матче субботнего игрового дня была зафиксирована первая ничья нового сезона Премьер-Лиги — очки поделили новичок "Вулверхэмптон" и игравший более тайма вдесятером "Эвертон".

Пришедшие на "Молинью" зрители увидели быстрый гол, но в большинстве своем едва ли были этому рады. На 17-й минуте рекордный новичок "ирисок" Ришарлисон оказался самым расторопным в гуще игроков после подачи со штрафного Лейтона Бэйнса и ногой послал мяч в цель — 0:1.

В концовке тайма "волкам" удалось восстановить равновесие. Фил Ягиелка схлопотал прямую красную карточку за грубую игру, а Рубен Невеш прекрасно пробил со штрафного, обведя стенку — 1:1.

Во втором тайме "Эвертон" смотрелся очень достойно, даже играя вдесятером. А на 67-й минуте гости вновь вышли вперед. Это Ришарлисон ворвался в штрафную по левому краю и нанес обводящий удар в дальний угол — 1:2.

Однако удержать победу "ирискам" не удалось. На 80-й минуте Невеш навесил к дальней штанге, где Майкл Кин не уследил за Раулем Хименесом и позволил тому головой отправить мяч в ворота — 2:2.

"Вулверхэмптон" — "Эвертон". Отчет о матче



Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2018 21:25

Количество просмотров Просмотров: 1141

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Последние комментарии:




  1. sausage 11.08.2018 21:58 # sausage
    Волки вполне так зрелая команда, бегущая, играющая и без кипеша, характерного для новичков.

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  2. largo-winch 11.08.2018 21:38 # largo-winch
    Как всегда синяя помойка выгрызла ничью против зрелищной команды

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  3. ccchelsea 11.08.2018 21:36 # ccchelsea
    Классный матч.

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  4. alexomck 11.08.2018 21:36 # alexomck
    пока лучший матч тура. Ришарлисон и Силва топарики. у волков есть потенциал.

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  5. lahmatyj 11.08.2018 21:35 # lahmatyj
    Комментатор лол канешн, ришалисона как корейца какого называл: ришар ли сон.

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  6. fanstevengerrard 11.08.2018 21:29 # fanstevengerrard
    Классный матч. Куда интереснее той хуйни на главной.

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