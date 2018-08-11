"Вулверхэмптон" и "Эвертон" разыграли зрелищную ничью

В заключительном матче субботнего игрового дня была зафиксирована первая ничья нового сезона Премьер-Лиги — очки поделили новичок "Вулверхэмптон" и игравший более тайма вдесятером "Эвертон".

Пришедшие на "Молинью" зрители увидели быстрый гол, но в большинстве своем едва ли были этому рады. На 17-й минуте рекордный новичок "ирисок" Ришарлисон оказался самым расторопным в гуще игроков после подачи со штрафного Лейтона Бэйнса и ногой послал мяч в цель — 0:1.



В концовке тайма "волкам" удалось восстановить равновесие. Фил Ягиелка схлопотал прямую красную карточку за грубую игру, а Рубен Невеш прекрасно пробил со штрафного, обведя стенку — 1:1.



Во втором тайме "Эвертон" смотрелся очень достойно, даже играя вдесятером. А на 67-й минуте гости вновь вышли вперед. Это Ришарлисон ворвался в штрафную по левому краю и нанес обводящий удар в дальний угол — 1:2.



Однако удержать победу "ирискам" не удалось. На 80-й минуте Невеш навесил к дальней штанге, где Майкл Кин не уследил за Раулем Хименесом и позволил тому головой отправить мяч в ворота — 2:2.



"Вулверхэмптон" — "Эвертон". Отчет о матче