Миньоле ждет предложения от "Наполи"

Симон Миньоле Агент голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле признался, что его клиент ожидает вскоре получить предложение от "Наполи".

После покупки Алиссона главный тренер "красных" Юрген Клопп готов отпустить бельгийца на все четыре стороны. Миньоле сватают в различные зарубежные клубы, однако агент намекает, что Симон определился с наиболее предпочтительным вариантом.

"В ближайшие дни мы выясним, сделают они свое предложение. С учетом того, что трансферное окно закрывается совсем скоро, они должны позвонить нам со дня на день".

"Для нас интерес "Наполи" не стал новостью. Они давно следят за Миньоле и уже интересовались его доступностью доступности ранее", - сообщил агент Нико Васен радиостанции Kiss Kiss.



Метки Ливерпуль, Миньоле, Наполи

Автор foxmcfc   

Дата 11.08.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 444

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 11.08.2018 21:54 # sausage
    Предпочёл бы видеть его вторым номером, а не Кариуса, но для Симона это не уровень. Ему надо играть. Было бы здорово, если в Наполи ушёл бы.

    (ответить)

  2. brown-ale 11.08.2018 21:32 # brown-ale
    Усадит Рейну на лавку (рядом с собой).

    (ответить)

  3. ccchelsea 11.08.2018 21:25 # ccchelsea
    Ща бы этого днаря в Наполи брать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: