Миньоле ждет предложения от "Наполи"

Агент голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле признался, что его клиент ожидает вскоре получить предложение от "Наполи".

После покупки Алиссона главный тренер "красных" Юрген Клопп готов отпустить бельгийца на все четыре стороны. Миньоле сватают в различные зарубежные клубы, однако агент намекает, что Симон определился с наиболее предпочтительным вариантом.



"В ближайшие дни мы выясним, сделают они свое предложение. С учетом того, что трансферное окно закрывается совсем скоро, они должны позвонить нам со дня на день".



"Для нас интерес "Наполи" не стал новостью. Они давно следят за Миньоле и уже интересовались его доступностью доступности ранее", - сообщил агент Нико Васен радиостанции Kiss Kiss.