Деян Ловрен пропустит старт сезона с травмой

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, что пропустит старт нового сезона из-за травмы, полученной на Чемпионате Мира в России.

На ЧМ-2018 Ловрен помог сборной Хорватии добраться до финала, однако это далось ему дорогой ценой, и после возвращения в Мелвуд в минувший понедельник Деян до сих пор не приступил к полноценным тренировкам.

Как сообщает Liverpool Echo, 29-летний защитник пропустил и заключительную тренировку "красных" перед матчем Премьер-Лиги против "Вест Хэма". Ловрен не поможет команде Юргена Клоппа в воскресенье на "Энфилде", а вместо этого отправится в Голландию к профильному доктору.

"Я совершенно не могу тренироваться из-за проблем с брюшными мышцами. Мне очень больно, и я собираюсь посетить профильного доктора в Голландии".

"Когда я начал испытывать болевые ощущения? Во время Чемпионата Мира, Я играл через боль, и три заключительных матча добили меня. Но кто бы отказался выступить за сборную Хорватии на таком большом турнире!"

"Когда Чемпионат Мира закончился, боль усилилась. Я даже не могу сидеть в своей машине, не испытывая болевых ощущений. Когда я выхожу из машины, мне чертовски больно!"

"Я всегда готов сжать зубы и выступать за сборную Хорватии, но теперь я расплачиваюсь за это. Однако нельзя сказать, что это слишком высокая цена за то, чего мы добились в России", — сообщил Ловрен.



Метки Ливерпуль, Ловрен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2018 20:30

Количество просмотров Просмотров: 686

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  1. sausage 11.08.2018 21:57 # sausage
    Печаль. За остальных ссыкотно чёт. Разве что Гомес отыграет норм, но бля буду без ошибок не обойдётся.

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  2. largo-winch 11.08.2018 21:50 # largo-winch
    Выздоравливай дружище, потом поиграешь

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  3. gerrard08 11.08.2018 21:14 # gerrard08
    Матип, сукатупая хорош валяться

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  4. only--liverpool 11.08.2018 21:02 # only--liverpool
    Говорил нужен ЦЗ, не дай Бог ВВД травмируется

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  5. brown-ale 11.08.2018 20:58 # brown-ale
    Усиление для скаузеров.

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  6. ssa 11.08.2018 20:51 # ssa
    Ван Дейк и Гомес затащат

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