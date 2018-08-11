Деян Ловрен пропустит старт сезона с травмой

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, что пропустит старт нового сезона из-за травмы, полученной на Чемпионате Мира в России.

На ЧМ-2018 Ловрен помог сборной Хорватии добраться до финала, однако это далось ему дорогой ценой, и после возвращения в Мелвуд в минувший понедельник Деян до сих пор не приступил к полноценным тренировкам.



Как сообщает Liverpool Echo, 29-летний защитник пропустил и заключительную тренировку "красных" перед матчем Премьер-Лиги против "Вест Хэма". Ловрен не поможет команде Юргена Клоппа в воскресенье на "Энфилде", а вместо этого отправится в Голландию к профильному доктору.



"Я совершенно не могу тренироваться из-за проблем с брюшными мышцами. Мне очень больно, и я собираюсь посетить профильного доктора в Голландии".



"Когда я начал испытывать болевые ощущения? Во время Чемпионата Мира, Я играл через боль, и три заключительных матча добили меня. Но кто бы отказался выступить за сборную Хорватии на таком большом турнире!"



"Когда Чемпионат Мира закончился, боль усилилась. Я даже не могу сидеть в своей машине, не испытывая болевых ощущений. Когда я выхожу из машины, мне чертовски больно!"



"Я всегда готов сжать зубы и выступать за сборную Хорватии, но теперь я расплачиваюсь за это. Однако нельзя сказать, что это слишком высокая цена за то, чего мы добились в России", — сообщил Ловрен.