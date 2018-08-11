Сарри просит не смотреть на счет

Маурицио Сарри После победы над "Хаддерсфилдом" (0:3) главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что матч сложился для его команды сложнее, чем может показаться, глядя на счет.

На первый взгляд, "синие" добились убедительной победы в дебютном матче Сарри в Премьер-Лиге, но итальянец иного мнения по этому поводу. Маурицио просит своих игроков не обольщаться и напоминает, что ему по-прежнему требуется несколько месяцев, чтобы поставить желаемую игру.

"Игра была куда сложнее для нас, чем можно предположить, исходя из счета. В первом тайме нам пришлось нелегко, нам противостоял физический мощный соперник. У нас были проблемы, но, к счастью, мы их решили".

"Пока мы играем не на полную мощь, лишь в понедельник к нам присоединились игроки, участвовавшие в Чемпионате Мира. Но я надеюсь, что реализовать потенциал мы сможем не через три месяца, как я говорил ранее, а уже через два", - сообщил Сарри BBC.




Метки Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 11.08.2018 19:55

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Последние комментарии:




  1. silva77 11.08.2018 21:50 # silva77
    понедельник к нам присоединились игроки, участвовавшие в Чемпионате Мира

    Кто блят кто? Азар и канте чтоли? всег 2 игрока?

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  2. champion19 11.08.2018 21:17 # champion19
    Еще не понял куда попал, через месяц будет не только на счет смотреть.. но и сетовать на разные проблемы начиная от календаря до судейских ошибок

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  3. ganinilyha 11.08.2018 20:53 # ganinilyha
    Рюдигер как в прошлом году, толку мало. Только на стандартах. Получает мяч - игрок открыт спереди - отдаёт Кепе. Виллиан по-прежнему тупой бегунок. Баркли пыжится, но пока никак. Мората всю игру был 1vs4 защитника. Педро на удивление хорош. Кристенсен матчей через 5-6 усадит Луиза в запас.

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  4. ganinilyha 11.08.2018 20:45 # ganinilyha
    Пару раз защитники Хаддерсфилда обрезали мяч в сторону своих ворот, и в прессинг на автомате бежал только Жоржиньо. Остальные игроки атаки вообще не в теме. Дай бог за пол года научатся играть. Годы недоигры дают о себе знать.

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  5. osivori 11.08.2018 20:23 # osivori
    вроде бы неплохой мужик, скромный, воспитанный, посмотрим что будет, может и морату выведет на топ уровень

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  6. staryi-eblan 11.08.2018 20:16 # staryi-eblan
    Зря про "2 месяца" сказал. Журналисты это запомнят и при каждом удобном будут ему об этом напоминать

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