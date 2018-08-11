Сарри просит не смотреть на счет

После победы над "Хаддерсфилдом" (0:3) главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что матч сложился для его команды сложнее, чем может показаться, глядя на счет.

На первый взгляд, "синие" добились убедительной победы в дебютном матче Сарри в Премьер-Лиге, но итальянец иного мнения по этому поводу. Маурицио просит своих игроков не обольщаться и напоминает, что ему по-прежнему требуется несколько месяцев, чтобы поставить желаемую игру.



"Игра была куда сложнее для нас, чем можно предположить, исходя из счета. В первом тайме нам пришлось нелегко, нам противостоял физический мощный соперник. У нас были проблемы, но, к счастью, мы их решили".



"Пока мы играем не на полную мощь, лишь в понедельник к нам присоединились игроки, участвовавшие в Чемпионате Мира. Но я надеюсь, что реализовать потенциал мы сможем не через три месяца, как я говорил ранее, а уже через два", - сообщил Сарри BBC.