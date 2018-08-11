Почеттино доволен формой Кейна

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что доволен формой нападающего Харри Кейна, не сумевшего отличиться против "Ньюкасла".

В субботу "шпоры" взяли старт в Премьер-Лиге, одолев на выезде "сорок" со счетом 1:2. 25-летний Кейн, лучший бомбардир Чемпионата Мира в России, провел на поле все 90 минут, но так и не смог отличиться.



Отметим, что Харри лишь недавно приступил к тренировкам из-за сдвинутого отпуска, вдобавок август является традиционно "черным" месяцем для него — за свою карьеру Кейн еще не забивал в августе в рамках Премьер-Лиги.



Августовская серия Кейна без голов теперь насчитывает уже 14 матчей, однако Почеттино не видит повода для беспокойства.



"На мой взгляд, он в своей лучшей форме, и это не зависит от того, забивает он или нет. У меня нет никаких сомнений, что он в своей лучшей форме. Он много работал на команду, и я уверен, что он будет забивать. Однако он не может забивать в каждом матче", — цитирует Почеттино Sky Sports.