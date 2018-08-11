"Челси" на классе обыграл "Хаддерсфилд"

Нголо Канте Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дебютировал в Премьер-Лиге с убедительной победой в гостях у "Хаддерсфилда" — 0:3.

В старте у "терьеров" нашлось место для летних новичков в лице Бена Хамера и Теренса Конголо. А вот Рамадан Собхи и Адама Диакаби расположились в запасе.

Тренер "синих" Маурицио Сарри снарядил на ворота Кепу Аррисабалагу. Задержавшиеся на ЧМ-2018 Эден Азар и Оливье Жиру оказались на лавке. Матео Ковачич в заявку не попал.

В начальной стадии матча гости владели территориальным преимуществом, тогда как опасные моменты — как и удары — отсутствовали напрочь.

Однако это не помешало "Челси" открыть счет на 34-й минуте, когда Виллиан классно сыграл на левом фланга, после чего выполнил передачу на дальний край штрафной Нголо Канте. Француз пробил немного коряво, но этого оказалось достаточно — 0:1.

Почти сразу же "Хаддерсфилд" мог сравнять счет, однако удар Стива Мунье головой после подачу углового пришелся в штангу.

В концовке первого тайма Маркос Алонсо нарвался на фол в чужой штрафной, позволив Жоржиньо удвоить счет — 0:2.

Перестроить свою игру и попытаться перехватить инициативу во втором тайме "терьеры" оказались неспособны. "Синие" чувствовали себя уверенно и контролировали ситуацию.

А за 10 минут до конца едва вышедший на замену Эден Азар соорудил третий гол. Бельгиец протащил мяч вперед, отдал направо Педро, а тот классно подсек мяч перед рванувшим навстречу голкипером — 0:3.

"Хаддерсфилд" оказался соперником попроще, нежели "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии, поэтому "Челси" не составило труда подтвердить свое мастерство и одержать победу на классе. "Терьеры" были готовы обороняться, но атаковать и отыгрываться не смогли.

"Хаддерсфилд" — "Челси". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Хаддерсфилд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2018 18:55

Количество просмотров Просмотров: 3474

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 11.08.2018 20:11 # alexomck
    забавно, если Патрисиу будет тащить, когда дебики по 80кк за юнцов вываливают.

    (ответить)

  2. bluehonorcfc9 11.08.2018 20:11 # bluehonorcfc9
    желтая форма у Челси,а абосан как всегда
    ливерхуй.

    (ответить)

  3. webfoot 11.08.2018 20:06 # webfoot
    Ричарлисон, Дохерти, Невес...
    Кто комментит?

    (ответить)

  4. bluehonorcfc9 11.08.2018 20:04 # bluehonorcfc9
    Дайте уже этим топарям чашку.Чемпик уже можно не начинать после такого старта королей.

    (ответить)

  5. toha-bludsikir 11.08.2018 20:01 # toha-bludsikir
    не могу просто понять, чему радуются пенсы. В новом сезоне сыграли два матча: всос великому сити и отскок от 17 команды прошлого сезона. Вместо того, чтобы ставить старый добрый автобус и делать забросики на азара - они пытаются подрожать сити. ну ну

    (ответить)

  6. rj1992 11.08.2018 19:54 # rj1992
    Че то все представители Шипа сырые

    (ответить)

  7. alexomck 11.08.2018 19:47 # alexomck
    хорош араб.

    (ответить)

  8. largo-winch 11.08.2018 19:45 # largo-winch
    Пенсов с победой, матч не смотрел.
    3-0 отличное начало сезона,сбросят давление с Сарри

    (ответить)

  9. manutd-20champ 11.08.2018 19:43 # manutd-20champ
    назад дерби, назад лэмпард

    (ответить)

  10. ccchelsea 11.08.2018 19:36 # ccchelsea
    Класс. Теперь чемпионшип по сетанте показывают. Вперёд Дерби, вперёд Лэмпард.

    (ответить)

  11. hollywood-hoe 11.08.2018 19:35 # hollywood-hoe
    11 номер у вратаря, ебанутые что ли

    Обе забьют здесь

    (ответить)

  12. chelseafanmd 11.08.2018 19:26 # chelseafanmd
    Для первого матча сойдет, только вот не понял накуй Мозеса пилить а не Одои...как всегда каких то бревен непонятных заигрывает и для чего они сам не знаю! Класс пля.

    (ответить)

  13. rentv 11.08.2018 19:25 # rentv
    Bezviz, ты обиделся чтоли? Ты почему мне не отвечаешь?

    Я же так стараюсь тебя собрать((( Ну это просто уже просто нечестно с твоей стороны! Оцени хотя бы старания!

    (ответить)

  14. hachidlo 11.08.2018 19:14 # hachidlo
    Каждый раз в голос с этой мегасвязки защитников в центре. Из всех вариантов это худшая комбинация, наверно.

    (ответить)

  15. chebrec 11.08.2018 19:08 # chebrec
    Камон Челси!
    Хейторы под столом!

    (ответить)

  16. rj1992 11.08.2018 19:07 # rj1992
    Сарри молодец, игра и правда не автобусная, но думаю канте азар и виллиан- очень мало для попадания в ЛЧ.
    Пздравляю пенсов с победой.
    Пысы: почему МЮ называют скумы (отбросы, мусор), если вначале 20 века их прозвали денежные мешки, в середине 20 века красные дьволы? Что эпоха Сафа так пуканы взорвала??????????

    (ответить)

  17. sausage 11.08.2018 19:06 # sausage
    На классе игроков и импотенции терьеров победили. Для начала сезона и уверенности очень в тему. Баркли повезло, что Сарри нужно на одного пз больше и Бакойоко не его герой. Выходя в старте, может и вспомнит, как играть в футбол. Хороший шанс. Но пока говорить не о чем.

    (ответить)

  18. alexomck 11.08.2018 19:05 # alexomck
    терьеры перегорели на старте, не смогли настроится на аутсайдера. бывает, да.
    +все свистки в пользу гостей. судья явно заряжен был.

    (ответить)

  19. manutd-20champ 11.08.2018 19:05 # manutd-20champ
    пенсы чемпионы...... первого тура

    (ответить)

  20. only--liverpool 11.08.2018 19:04 # only--liverpool
    Ебать поссоны я просто ору. А это постоянная выездная форма челси будет?))))))))) жееееееееееееесть

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: