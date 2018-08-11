"Челси" на классе обыграл "Хаддерсфилд"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дебютировал в Премьер-Лиге с убедительной победой в гостях у "Хаддерсфилда" — 0:3.

В старте у "терьеров" нашлось место для летних новичков в лице Бена Хамера и Теренса Конголо. А вот Рамадан Собхи и Адама Диакаби расположились в запасе.



Тренер "синих" Маурицио Сарри снарядил на ворота Кепу Аррисабалагу. Задержавшиеся на ЧМ-2018 Эден Азар и Оливье Жиру оказались на лавке. Матео Ковачич в заявку не попал.



В начальной стадии матча гости владели территориальным преимуществом, тогда как опасные моменты — как и удары — отсутствовали напрочь.



Однако это не помешало "Челси" открыть счет на 34-й минуте, когда Виллиан классно сыграл на левом фланга, после чего выполнил передачу на дальний край штрафной Нголо Канте. Француз пробил немного коряво, но этого оказалось достаточно — 0:1.



Почти сразу же "Хаддерсфилд" мог сравнять счет, однако удар Стива Мунье головой после подачу углового пришелся в штангу.



В концовке первого тайма Маркос Алонсо нарвался на фол в чужой штрафной, позволив Жоржиньо удвоить счет — 0:2.



Перестроить свою игру и попытаться перехватить инициативу во втором тайме "терьеры" оказались неспособны. "Синие" чувствовали себя уверенно и контролировали ситуацию.



А за 10 минут до конца едва вышедший на замену Эден Азар соорудил третий гол. Бельгиец протащил мяч вперед, отдал направо Педро, а тот классно подсек мяч перед рванувшим навстречу голкипером — 0:3.



"Хаддерсфилд" оказался соперником попроще, нежели "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии, поэтому "Челси" не составило труда подтвердить свое мастерство и одержать победу на классе. "Терьеры" были готовы обороняться, но атаковать и отыгрываться не смогли.



"Хаддерсфилд" — "Челси". Отчет о матче