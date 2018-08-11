"Челси" на классе обыграл "Хаддерсфилд"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дебютировал в Премьер-Лиге с убедительной победой в гостях у "Хаддерсфилда" — 0:3.
В старте у "терьеров" нашлось место для летних новичков в лице Бена Хамера и Теренса Конголо. А вот Рамадан Собхи и Адама Диакаби расположились в запасе.
Тренер "синих" Маурицио Сарри снарядил на ворота Кепу Аррисабалагу. Задержавшиеся на ЧМ-2018 Эден Азар и Оливье Жиру оказались на лавке. Матео Ковачич в заявку не попал.
В начальной стадии матча гости владели территориальным преимуществом, тогда как опасные моменты — как и удары — отсутствовали напрочь.
Однако это не помешало "Челси" открыть счет на 34-й минуте, когда Виллиан классно сыграл на левом фланга, после чего выполнил передачу на дальний край штрафной Нголо Канте. Француз пробил немного коряво, но этого оказалось достаточно — 0:1.
Почти сразу же "Хаддерсфилд" мог сравнять счет, однако удар Стива Мунье головой после подачу углового пришелся в штангу.
В концовке первого тайма Маркос Алонсо нарвался на фол в чужой штрафной, позволив Жоржиньо удвоить счет — 0:2.
Перестроить свою игру и попытаться перехватить инициативу во втором тайме "терьеры" оказались неспособны. "Синие" чувствовали себя уверенно и контролировали ситуацию.
А за 10 минут до конца едва вышедший на замену Эден Азар соорудил третий гол. Бельгиец протащил мяч вперед, отдал направо Педро, а тот классно подсек мяч перед рванувшим навстречу голкипером — 0:3.
"Хаддерсфилд" оказался соперником попроще, нежели "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии, поэтому "Челси" не составило труда подтвердить свое мастерство и одержать победу на классе. "Терьеры" были готовы обороняться, но атаковать и отыгрываться не смогли.
"Хаддерсфилд" — "Челси". Отчет о матче
11.08.2018 18:55
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Последние комментарии:
забавно, если Патрисиу будет тащить, когда дебики по 80кк за юнцов вываливают.
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желтая форма у Челси,а абосан как всегда
ливерхуй.
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Ричарлисон, Дохерти, Невес...
Кто комментит?
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Дайте уже этим топарям чашку.Чемпик уже можно не начинать после такого старта королей.
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не могу просто понять, чему радуются пенсы. В новом сезоне сыграли два матча: всос великому сити и отскок от 17 команды прошлого сезона. Вместо того, чтобы ставить старый добрый автобус и делать забросики на азара - они пытаются подрожать сити. ну ну
(ответить)
Че то все представители Шипа сырые
(ответить)
хорош араб.
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Пенсов с победой, матч не смотрел.
3-0 отличное начало сезона,сбросят давление с Сарри
(ответить)
назад дерби, назад лэмпард
(ответить)
Класс. Теперь чемпионшип по сетанте показывают. Вперёд Дерби, вперёд Лэмпард.
(ответить)
11 номер у вратаря, ебанутые что ли
Обе забьют здесь
(ответить)
Для первого матча сойдет, только вот не понял накуй Мозеса пилить а не Одои...как всегда каких то бревен непонятных заигрывает и для чего они сам не знаю! Класс пля.
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Bezviz, ты обиделся чтоли? Ты почему мне не отвечаешь?
Я же так стараюсь тебя собрать((( Ну это просто уже просто нечестно с твоей стороны! Оцени хотя бы старания!
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Каждый раз в голос с этой мегасвязки защитников в центре. Из всех вариантов это худшая комбинация, наверно.
(ответить)
Камон Челси!
Хейторы под столом!
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Сарри молодец, игра и правда не автобусная, но думаю канте азар и виллиан- очень мало для попадания в ЛЧ.
Пздравляю пенсов с победой.
Пысы: почему МЮ называют скумы (отбросы, мусор), если вначале 20 века их прозвали денежные мешки, в середине 20 века красные дьволы? Что эпоха Сафа так пуканы взорвала??????????
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На классе игроков и импотенции терьеров победили. Для начала сезона и уверенности очень в тему. Баркли повезло, что Сарри нужно на одного пз больше и Бакойоко не его герой. Выходя в старте, может и вспомнит, как играть в футбол. Хороший шанс. Но пока говорить не о чем.
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терьеры перегорели на старте, не смогли настроится на аутсайдера. бывает, да.
+все свистки в пользу гостей. судья явно заряжен был.
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пенсы чемпионы...... первого тура
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Ебать поссоны я просто ору. А это постоянная выездная форма челси будет?))))))))) жееееееееееееесть
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