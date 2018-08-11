"Тоттенхэм" удержал победу против "Ньюкасла"

"Тоттенхэм" присоединился к "Манчестер Юнайтед" во главе Премьер-Лиги, тоже начав новый сезон с победы — 1:2 над "Ньюкаслом".

Наставник "сорок" Рафаэль Бенитес оставил всех своих летних новичков за пределами стартового состава.



Несмотря на запоздалое возвращение к тренировкам, Уго Льорис, Эрик Дайер, Деле Алли и Харри Кейн появились в старте "шпор". Киран Триппьер не попал даже на лавку.



Матч начался довольно бодро, и вскоре команды обменялись быстрыми голами. На восьмой минуте гости заработали угловой, а после подачи от края поля Давинсон Санчес выиграл борьбу на втором этаже и сделал скидку на своего партнера по центру обороны Яна Вертонгена, который с отскоком от крестовины отправил мяч в цель — 0:1.



Ответ "Ньюкасла" последовал спустя три минуты. Мэтт Ритчи выполнил отличную подачу с правого фланга, а Санчес с Вертонгеном упустили из виду Хоселу, который кивком головы не оставил Льорису шансов на спасение — 1:1.



"Тоттенхэм" не пал духом, продолжил атаковать и на 18-й минуте вновь вышел вперед. Серж Орье выполнил самонаводящуюся подачу к дальней штанге, куда уже подоспел Деле Алли и головой опустил мяч в угол ворот — 1:2.



В дальнейшем "шпоры" контролировали игру, хотя явных голевых моментов не имели. "Ньюкасл" много старался, но все впустую.



Зато начало второго тайма осталось за хозяевами. Мохамед Диаме сотряс ближнюю штангу, а Кенеди не реализовал выход один на один, неудачно укротив мяч. "Тоттенхэм" ответил ударом Муссы Сиссоко, но Мартин Дубравка справился.



"Ньюкасл" был настойчив, заставляя соперника много трудиться в обороне. Свой финальный шанс избежать поражения хозяева имели на 85-й минуте, когда Вертонген заблокировал удар появившегося на замену Саломона Рондона, а мяч полетел по дуге в перекладину.



Несмотря на невзрачный второй тайм, "Тоттенхэм" выстоял на "Сент Джеймс Парк" и одержал свою первую победу в новом сезоне. Это важный для "шпор" результат, который поможет оставить позади негатив от потраченного впустую трансферного окна.



"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче