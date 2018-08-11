"Тоттенхэм" удержал победу против "Ньюкасла"
"Тоттенхэм" присоединился к "Манчестер Юнайтед" во главе Премьер-Лиги, тоже начав новый сезон с победы — 1:2 над "Ньюкаслом".
Наставник "сорок" Рафаэль Бенитес оставил всех своих летних новичков за пределами стартового состава.
Несмотря на запоздалое возвращение к тренировкам, Уго Льорис, Эрик Дайер, Деле Алли и Харри Кейн появились в старте "шпор". Киран Триппьер не попал даже на лавку.
Матч начался довольно бодро, и вскоре команды обменялись быстрыми голами. На восьмой минуте гости заработали угловой, а после подачи от края поля Давинсон Санчес выиграл борьбу на втором этаже и сделал скидку на своего партнера по центру обороны Яна Вертонгена, который с отскоком от крестовины отправил мяч в цель — 0:1.
Ответ "Ньюкасла" последовал спустя три минуты. Мэтт Ритчи выполнил отличную подачу с правого фланга, а Санчес с Вертонгеном упустили из виду Хоселу, который кивком головы не оставил Льорису шансов на спасение — 1:1.
"Тоттенхэм" не пал духом, продолжил атаковать и на 18-й минуте вновь вышел вперед. Серж Орье выполнил самонаводящуюся подачу к дальней штанге, куда уже подоспел Деле Алли и головой опустил мяч в угол ворот — 1:2.
В дальнейшем "шпоры" контролировали игру, хотя явных голевых моментов не имели. "Ньюкасл" много старался, но все впустую.
Зато начало второго тайма осталось за хозяевами. Мохамед Диаме сотряс ближнюю штангу, а Кенеди не реализовал выход один на один, неудачно укротив мяч. "Тоттенхэм" ответил ударом Муссы Сиссоко, но Мартин Дубравка справился.
"Ньюкасл" был настойчив, заставляя соперника много трудиться в обороне. Свой финальный шанс избежать поражения хозяева имели на 85-й минуте, когда Вертонген заблокировал удар появившегося на замену Саломона Рондона, а мяч полетел по дуге в перекладину.
Несмотря на невзрачный второй тайм, "Тоттенхэм" выстоял на "Сент Джеймс Парк" и одержал свою первую победу в новом сезоне. Это важный для "шпор" результат, который поможет оставить позади негатив от потраченного впустую трансферного окна.
"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
11.08.2018 16:25
Просмотров: 1876
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жоржиньо Маестро! Новый Мата, но немного другого формата, классного игрока подписали!
(ответить)
судья пенс какой та обоссаный
(ответить)
ясно. смотреть нечего. игра параша. счет не по игре.
пока
(ответить)
пиздец, ударил пл ноге соперника вместо мяча - пенальти
Просто отслСарри)))
(ответить)
Первый тайм, уже 2:0 на выезде
изи чемпик
(ответить)
Чет на изи. Не чувствуем соперника
(ответить)
Вот и Жорж подъехал
(ответить)
Кардиф дерьмо лютое, 3-4 матча за весь сезон выиграют и все
(ответить)
сковзеров я смотрю хлебом не корми, дай поныть что кто-то отскакивает
(ответить)
что петушне везло, что этим немощам)
(ответить)
кардиф на вылет. фулхэм может бомбануть средняков. пенсы опять отскок не по игре
(ответить)
Видимо это тур отскоков заявленных лидеров
(ответить)
Хех, ну хоть так)
Азар выйдет, добьет
(ответить)
Красава
(ответить)
Какой же красавчик виллиан. Не только в моменте с пасом, а в общем.
(ответить)
ну вот и отскок намечается
(ответить)
Эээээээнннголооооо Кантееееееее
Эээээээнголооооооо Кантеееееееее
На классе изииииии
(ответить)
будущий обладатель зм изи забивает
(ответить)
только уголёк вездесущий может кое-как тянуть эту помойку.
(ответить)
Будущий MVP сезона забивает, ожидаемо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий