"Тоттенхэм" удержал победу против "Ньюкасла"

Харри Кейн и Деле Алли "Тоттенхэм" присоединился к "Манчестер Юнайтед" во главе Премьер-Лиги, тоже начав новый сезон с победы — 1:2 над "Ньюкаслом".

Наставник "сорок" Рафаэль Бенитес оставил всех своих летних новичков за пределами стартового состава.

Несмотря на запоздалое возвращение к тренировкам, Уго Льорис, Эрик Дайер, Деле Алли и Харри Кейн появились в старте "шпор". Киран Триппьер не попал даже на лавку.

Матч начался довольно бодро, и вскоре команды обменялись быстрыми голами. На восьмой минуте гости заработали угловой, а после подачи от края поля Давинсон Санчес выиграл борьбу на втором этаже и сделал скидку на своего партнера по центру обороны Яна Вертонгена, который с отскоком от крестовины отправил мяч в цель — 0:1.

Ответ "Ньюкасла" последовал спустя три минуты. Мэтт Ритчи выполнил отличную подачу с правого фланга, а Санчес с Вертонгеном упустили из виду Хоселу, который кивком головы не оставил Льорису шансов на спасение — 1:1.

"Тоттенхэм" не пал духом, продолжил атаковать и на 18-й минуте вновь вышел вперед. Серж Орье выполнил самонаводящуюся подачу к дальней штанге, куда уже подоспел Деле Алли и головой опустил мяч в угол ворот — 1:2.

В дальнейшем "шпоры" контролировали игру, хотя явных голевых моментов не имели. "Ньюкасл" много старался, но все впустую.

Зато начало второго тайма осталось за хозяевами. Мохамед Диаме сотряс ближнюю штангу, а Кенеди не реализовал выход один на один, неудачно укротив мяч. "Тоттенхэм" ответил ударом Муссы Сиссоко, но Мартин Дубравка справился.

"Ньюкасл" был настойчив, заставляя соперника много трудиться в обороне. Свой финальный шанс избежать поражения хозяева имели на 85-й минуте, когда Вертонген заблокировал удар появившегося на замену Саломона Рондона, а мяч полетел по дуге в перекладину.

Несмотря на невзрачный второй тайм, "Тоттенхэм" выстоял на "Сент Джеймс Парк" и одержал свою первую победу в новом сезоне. Это важный для "шпор" результат, который поможет оставить позади негатив от потраченного впустую трансферного окна.

"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче



Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2018 16:25

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Последние комментарии:




  1. bezviz 11.08.2018 17:47 # bezviz
    Жоржиньо Маестро! Новый Мата, но немного другого формата, классного игрока подписали!

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  2. hamann20 11.08.2018 17:47 # hamann20
    судья пенс какой та обоссаный

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  3. electric 11.08.2018 17:46 # electric
    ясно. смотреть нечего. игра параша. счет не по игре.
    пока

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  4. hamann20 11.08.2018 17:45 # hamann20
    пиздец, ударил пл ноге соперника вместо мяча - пенальти
    Просто отслСарри)))

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  5. sellman 11.08.2018 17:45 # sellman
    Первый тайм, уже 2:0 на выезде
    изи чемпик

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  6. ba-29 11.08.2018 17:45 # ba-29
    Чет на изи. Не чувствуем соперника

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  7. chelsea-69 11.08.2018 17:44 # chelsea-69
    Вот и Жорж подъехал

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  8. sellman 11.08.2018 17:43 # sellman
    Кардиф дерьмо лютое, 3-4 матча за весь сезон выиграют и все

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  9. never-mind 11.08.2018 17:42 # never-mind
    сковзеров я смотрю хлебом не корми, дай поныть что кто-то отскакивает

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  10. electric 11.08.2018 17:38 # electric
    что петушне везло, что этим немощам)

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  11. rj1992 11.08.2018 17:37 # rj1992
    кардиф на вылет. фулхэм может бомбануть средняков. пенсы опять отскок не по игре

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  12. liverfun 11.08.2018 17:37 # liverfun
    Видимо это тур отскоков заявленных лидеров

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  13. hollywood-hoe 11.08.2018 17:36 # hollywood-hoe
    Хех, ну хоть так)
    Азар выйдет, добьет

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  14. meshuggah 11.08.2018 17:35 # meshuggah
    Красава

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  15. muaxaxaxa 11.08.2018 17:35 # muaxaxaxa
    Какой же красавчик виллиан. Не только в моменте с пасом, а в общем.

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  16. memfis63 11.08.2018 17:35 # memfis63
    ну вот и отскок намечается

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  17. ba-29 11.08.2018 17:35 # ba-29
    Эээээээнннголооооо Кантееееееее
    Эээээээнголооооооо Кантеееееееее
    На классе изииииии

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  18. thegodfather 11.08.2018 17:35 # thegodfather
    будущий обладатель зм изи забивает

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  19. toha-bludsikir 11.08.2018 17:34 # toha-bludsikir
    только уголёк вездесущий может кое-как тянуть эту помойку.

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  20. ry-l 11.08.2018 17:34 # ry-l
    Будущий MVP сезона забивает, ожидаемо

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