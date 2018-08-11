Клопп не позволит игрокам "Ливерпуля" вести себя, как Рамос

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не хочет побеждать любой ценой, как это делает защитник "Реала" Серхио Рамос.

В финале Лиги Чемпионов в Киеве Рамос – специально, как считает Клопп – нанес травму Мохамеду Салаху и ударил по голове Лориса Кариуса, из-за чего "Ливерпуль" проиграл 1:3. Клоппу такой подход не нравится.



"Для меня важно, как именно ты побеждаешь. Конечно, я бы хотел выиграть Лигу Чемпионов и вряд ли бы стал возвращать титул, если бы в финале мы играли грубо. Я не жду, что Рамос вернет медаль, но ему стоит поменять свое поведение".



"Возможно, это была случайность, но Салах получил травму, находясь на пике. Многие скажут, что такое случается сплошь и рядом, но это плохой пример для детей. Если мы хотим научить их тому, что ради победы можно делать все что угодно, то я буду рад покинуть эту планету через 40 лет".



"Может быть, я просто не умею признавать поражение? Нет. Мы должны обсудить поведение Рамоса, потому что год назад он тоже повлиял на результат финала. Он нырнул и вынудил рефери показать красную карточку Куадрадо".



"Реал" заслужил победу в Лиге Чемпионов, никто и никогда не ставил это под сомнение, в том числе я. Но разве вы хотите видеть на поле такие ситуации с Рамосом? Я думаю, что нет", - сообщил Клопп Sport1.