Клопп не позволит игрокам "Ливерпуля" вести себя, как Рамос

Серхио Рамос и Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не хочет побеждать любой ценой, как это делает защитник "Реала" Серхио Рамос.

В финале Лиги Чемпионов в Киеве Рамос – специально, как считает Клопп – нанес травму Мохамеду Салаху и ударил по голове Лориса Кариуса, из-за чего "Ливерпуль" проиграл 1:3. Клоппу такой подход не нравится.

"Для меня важно, как именно ты побеждаешь. Конечно, я бы хотел выиграть Лигу Чемпионов и вряд ли бы стал возвращать титул, если бы в финале мы играли грубо. Я не жду, что Рамос вернет медаль, но ему стоит поменять свое поведение".

"Возможно, это была случайность, но Салах получил травму, находясь на пике. Многие скажут, что такое случается сплошь и рядом, но это плохой пример для детей. Если мы хотим научить их тому, что ради победы можно делать все что угодно, то я буду рад покинуть эту планету через 40 лет".

"Может быть, я просто не умею признавать поражение? Нет. Мы должны обсудить поведение Рамоса, потому что год назад он тоже повлиял на результат финала. Он нырнул и вынудил рефери показать красную карточку Куадрадо".

"Реал" заслужил победу в Лиге Чемпионов, никто и никогда не ставил это под сомнение, в том числе я. Но разве вы хотите видеть на поле такие ситуации с Рамосом? Я думаю, что нет", - сообщил Клопп Sport1.




Метки Клопп, Ливерпуль, Рамос, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 11.08.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. rj1992 11.08.2018 17:10 # rj1992
    Все по делу сказал...Рамос виноват что играет грубо будучи защитником, и да если бы не нырок Рамоса, то Юве бы не проиграл тот финал 4-1. Рамос играл в Севильи когда она пописяла на клопа в финале ЛЕ? Ведь игроки ЛФк НИКОГДА не ныряли и никогда не причиняли травм другим. Самое главное что клоп НИКОГДА не решится купить игрока за дорого ведь это риск(переход погба). Без его реплик, некоторых, он мне импонирует.

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  2. sausage 11.08.2018 16:54 # sausage
    Норм пенсостан погорел. Ещё и парочку обиженных зацепило.

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  3. antivariant 11.08.2018 16:49 # antivariant
    Постелило насекомое знатно, а чурку кучерявую до пятого тура еще отправят на бюллетень до конца сезона

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  4. gio 11.08.2018 16:44 # gio
    он будет пиздеть о рамосе еще год лишь бы на колбасу не давили как на фаворитов. гребаный дристун

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  5. muaxaxaxa 11.08.2018 15:41 # muaxaxaxa
    Салах случайно получил травму, а виноват Рамос. Мда.

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  6. manutd-20champ 11.08.2018 15:37 # manutd-20champ
    этот немощь уже не знает о чём пиздеть, чтоб на него не ссали кому не лень.

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  7. chr1s8rown 11.08.2018 15:34 # chr1s8rown
    вы все пидоры когда падейте прижимайте свои плечи - руки как рамос?
    видно ж рамос падает не естественно

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  8. electric 11.08.2018 15:30 # electric
    нивеа долбоебы раз рамоса в рекламу пригласили.

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  9. gio 11.08.2018 15:30 # gio
    это клоуны все ноют а по факту там даже нарушения не было 100 %, они еще год вспоминать будут

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  10. memfis63 11.08.2018 15:26 # memfis63
    бомбит до сих пор у безтрофейника

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  11. only--liverpool 11.08.2018 15:22 # only--liverpool
    А Рамос пусть в очко себе эти кубки засунет, тварь поганая.

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  12. never-mind 11.08.2018 15:22 # never-mind
    ну или позволит, отмазавшись потом словами "футбол меняется"

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  13. only--liverpool 11.08.2018 15:21 # only--liverpool
    Красава, всё по делу.

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  14. gio 11.08.2018 15:18 # gio
    да ладно, че то не замечал что он возмущается когда милнер рубит кого то

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  15. farot 11.08.2018 15:18 # farot
    как же у них пригорает

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  16. ccchelsea 11.08.2018 15:14 # ccchelsea
    Во долбаёбы. Всё приписывают Рамосу какие-то грехи. Рамос ссыт на эту помойку, беря каждый год трофеи.

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  17. wardo 11.08.2018 15:04 # wardo
    Пора бы забыть это уже...

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  18. scouser2005 11.08.2018 15:03 # scouser2005
    Темную рамосу!

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