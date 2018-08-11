Клопп не позволит игрокам "Ливерпуля" вести себя, как Рамос
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не хочет побеждать любой ценой, как это делает защитник "Реала" Серхио Рамос.
В финале Лиги Чемпионов в Киеве Рамос – специально, как считает Клопп – нанес травму Мохамеду Салаху и ударил по голове Лориса Кариуса, из-за чего "Ливерпуль" проиграл 1:3. Клоппу такой подход не нравится.
"Для меня важно, как именно ты побеждаешь. Конечно, я бы хотел выиграть Лигу Чемпионов и вряд ли бы стал возвращать титул, если бы в финале мы играли грубо. Я не жду, что Рамос вернет медаль, но ему стоит поменять свое поведение".
"Возможно, это была случайность, но Салах получил травму, находясь на пике. Многие скажут, что такое случается сплошь и рядом, но это плохой пример для детей. Если мы хотим научить их тому, что ради победы можно делать все что угодно, то я буду рад покинуть эту планету через 40 лет".
"Может быть, я просто не умею признавать поражение? Нет. Мы должны обсудить поведение Рамоса, потому что год назад он тоже повлиял на результат финала. Он нырнул и вынудил рефери показать красную карточку Куадрадо".
"Реал" заслужил победу в Лиге Чемпионов, никто и никогда не ставил это под сомнение, в том числе я. Но разве вы хотите видеть на поле такие ситуации с Рамосом? Я думаю, что нет", - сообщил Клопп Sport1.
11.08.2018 15:00
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Последние комментарии:
Все по делу сказал...Рамос виноват что играет грубо будучи защитником, и да если бы не нырок Рамоса, то Юве бы не проиграл тот финал 4-1. Рамос играл в Севильи когда она пописяла на клопа в финале ЛЕ? Ведь игроки ЛФк НИКОГДА не ныряли и никогда не причиняли травм другим. Самое главное что клоп НИКОГДА не решится купить игрока за дорого ведь это риск(переход погба). Без его реплик, некоторых, он мне импонирует.
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Норм пенсостан погорел. Ещё и парочку обиженных зацепило.
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Постелило насекомое знатно, а чурку кучерявую до пятого тура еще отправят на бюллетень до конца сезона
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он будет пиздеть о рамосе еще год лишь бы на колбасу не давили как на фаворитов. гребаный дристун
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Салах случайно получил травму, а виноват Рамос. Мда.
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этот немощь уже не знает о чём пиздеть, чтоб на него не ссали кому не лень.
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вы все пидоры когда падейте прижимайте свои плечи - руки как рамос?
видно ж рамос падает не естественно
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нивеа долбоебы раз рамоса в рекламу пригласили.
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это клоуны все ноют а по факту там даже нарушения не было 100 %, они еще год вспоминать будут
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бомбит до сих пор у безтрофейника
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А Рамос пусть в очко себе эти кубки засунет, тварь поганая.
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ну или позволит, отмазавшись потом словами "футбол меняется"
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Красава, всё по делу.
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да ладно, че то не замечал что он возмущается когда милнер рубит кого то
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как же у них пригорает
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Во долбаёбы. Всё приписывают Рамосу какие-то грехи. Рамос ссыт на эту помойку, беря каждый год трофеи.
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Пора бы забыть это уже...
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Темную рамосу!
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