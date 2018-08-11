Гвардиола разозлился на федерацию футбола Аргентины

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отрицает, что вел переговоры со сборной Аргентины.

В начале недели президент аргентинской федерации футбола Клаудио Тапиа сообщил, что вел переговоры с Гвардиолой о назначении того в национальную сборную, однако камнем преткновения стали запросы Пепа по зарплате. Рулевой "Сити" считает это заявление ложью.



"Я недоволен. Во-первых, президент аргентинской федерации футбола не мог узнать о моей зарплате. Во-вторых, я отлично знаю, что работу со сборной предлагают иным образом. В-третьих, никто не контактировал со мной, и это самое важное".



"Я остаюсь в "Сити", потому что у меня есть контракт и потому что я хочу работать здесь. Некорректно говорить, что я не пошел к ним из-за зарплаты. Сборную Аргентины должен тренировать аргентинец. У них много приличных специалистов, поэтому я не собираюсь браться за их команду".



"Я не знаю, что произойдет в будущем, но не стоит говорить: "Я не назначу Пепа из-за его зарплаты". Для начала нужно поговорить со мной и все тщательно узнать", - сообщил Гвардиола The Independent.