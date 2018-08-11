Эмери: "Гвардиола успешнее меня"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признал, что его коллега Пеп Гвардиола из "Манчестер Сити" сделал более успешную карьеру.
Поединком с Гвардиолой в воскресенье экс-наставник "Севильи" начнет свою миссию в "Арсенале". Эмери придерживается очень высокого мнения о соотечественнике, которого он до сих пор не побеждал в очных противостояниях.
"Мне 46, ему 47, он начинал свою карьеру как игрок и был успешнее меня в этом. Его карьера тренера тоже успешнее моей".
"Мы начинали работу в одно время, но если брать статистику и трофеи, то его карьера более успешна. При этом мне всегда нравится играть против Пепа — матчи с его командами требуют еще более тщательной подготовки, чем обычно".
"Когда мы работали в Испании, то матчи между "Барселоной" и "Валенсией" всегда были очень зрелищны. Они требовали от меня куда больше подготовки, чем остальные", - сообщил Эмери Sky Sports.
11.08.2018 13:00
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Не то что Моур. Сначала всех коллег обсирает, а потом "Венгер был замечательным тренером, уважаю его"
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