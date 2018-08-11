"Челси" не позволил "Кристал Пэлас" вновь арендовать Лофтус-Чика

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон рассказал, что его клуб пытался вновь арендовать полузащитника Рубена Лофтус-Чика, но "Челси" заблокировал сделку.

В прошлом сезоне 22-летний англичанин по-настоящему раскрылся на "Селхерст Парк", благодаря чему заслужил поездку на Чемпионат Мира в России. Естественно, что "Кристал Пэлас" попытался вернуть ярко себя проявившего игрока, однако тренерский штаб "синих" решил дать шанс Рубену на "Стэмфорд Бридж".



"Я знаю, что клуб работал над сделкой. Стив Пэриш знал, как сильно мы хотели снова поработать с ним. Но, если честно, я не удивлен, что "Челси" заблокировал трансфер".



"Нам ничего не оставалось, кроме как выйти на связь с Рубеном и сказать: "Если у тебя будут проблемы с игровой практикой в "Челси", ты всегда можешь обратиться к нам", - сообщил Ходжсон Sky Sports.