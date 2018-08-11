Сарри ожидает проблем с результатами в первой половине сезона

Наставник "Челси" Маурицио Сарри предупредил, что результаты его команды в первой половине нового сезона, возможно, будут недостаточно хороши.

Напомним, Сарри принял лондонскую команду из рук Антонио Конте лишь четыре недели назад. В преддверии выезда к "Хаддерсфилду" в субботу Маурицио предупредил, что ему потребуются месяцы, чтобы заставить "синих" играть в зрелищный и эффективный футбол.



"Надеюсь, вторая половина сезона сложится для нас очень хорошо, и мы наберем много очков. В то же время я ожидаю некоторых проблем в первой половине сезона".



"Какого рода проблем? Касательно результатов. Возможно, уровень игры в первой половине сезона не будет соответствовать потенциалу команды. Возможно".



"Думаю, вам нужно подождать пару месяцев, пока мы начнем играть в футбол, который вы от меня ждете. Возможно, если мы будем играть на другой скорости, у нас не будет проблем с забитыми голами. Но в данный момент, при текущей скорости игры, это может быть проблемой", — приводит слова Сарри Sky Sports.