Сарри ожидает проблем с результатами в первой половине сезона

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри предупредил, что результаты его команды в первой половине нового сезона, возможно, будут недостаточно хороши.

Напомним, Сарри принял лондонскую команду из рук Антонио Конте лишь четыре недели назад. В преддверии выезда к "Хаддерсфилду" в субботу Маурицио предупредил, что ему потребуются месяцы, чтобы заставить "синих" играть в зрелищный и эффективный футбол.

"Надеюсь, вторая половина сезона сложится для нас очень хорошо, и мы наберем много очков. В то же время я ожидаю некоторых проблем в первой половине сезона".

"Какого рода проблем? Касательно результатов. Возможно, уровень игры в первой половине сезона не будет соответствовать потенциалу команды. Возможно".

"Думаю, вам нужно подождать пару месяцев, пока мы начнем играть в футбол, который вы от меня ждете. Возможно, если мы будем играть на другой скорости, у нас не будет проблем с забитыми голами. Но в данный момент, при текущей скорости игры, это может быть проблемой", — приводит слова Сарри Sky Sports.



Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 11.08.2018 11:58 # monsieurgood
    да после стольких оборонительных лет, ребза соскучились по атаке настолько, что будут просто выжигать напалмом всех и вся

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  2. sausage 11.08.2018 11:54 # sausage
    Ну это понятно, абсолютно другой стиль, время нужно любому тренеру. Только вот в большой семье АПЛ не щелкай клювом. За пару месяцев можно потерять критическое количество очков, которых потом не хватит. Я же считаю, что проблемы у Челси будут намного дольше и становление новой команды затянется почти на весь сезон.

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  3. girasimus 11.08.2018 11:44 # girasimus
    Если клуб до второй половины сезона, будет также чалиться на 18 месте, то это нормально..

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  4. gidro-met 11.08.2018 11:43 # gidro-met
    игроки после схем Конте искушены, они быстро впитают другую итальянскую темку под дирижерством Жоржиньо. Но для реализации её нужны Канте и Азар. так что первые туры будут обречены на шаровые потуги вытащить матч на классе. Надеюсь на случайный гол Мораты после подачи Аспиликуеты .

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  5. psycho1 11.08.2018 11:33 # psycho1
    Принять команду, которая год назад становилась чемпионом и ныть, что будут проблемы и вообще ничего хорошего не ждите. Где они этого физрука откопали? Такое ощущение, что он всю жизнь тренировал каких-то итальянских аутсайдеров.

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  6. ry-l 11.08.2018 11:26 # ry-l
    Принял после парика разбитую вхлам машину, понятное дело. Уверен, он еще не рассказывает полноту пи3деца картины.

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  7. osivori 11.08.2018 11:20 # osivori
    чегой то не в ту степь что ли, этто не очень хорошо, надо стараться, а по большому счету наверное не надо было конте отпускать, посмотрим

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