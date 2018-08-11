Сарри ожидает проблем с результатами в первой половине сезона
Наставник "Челси" Маурицио Сарри предупредил, что результаты его команды в первой половине нового сезона, возможно, будут недостаточно хороши.
Напомним, Сарри принял лондонскую команду из рук Антонио Конте лишь четыре недели назад. В преддверии выезда к "Хаддерсфилду" в субботу Маурицио предупредил, что ему потребуются месяцы, чтобы заставить "синих" играть в зрелищный и эффективный футбол.
"Надеюсь, вторая половина сезона сложится для нас очень хорошо, и мы наберем много очков. В то же время я ожидаю некоторых проблем в первой половине сезона".
"Какого рода проблем? Касательно результатов. Возможно, уровень игры в первой половине сезона не будет соответствовать потенциалу команды. Возможно".
"Думаю, вам нужно подождать пару месяцев, пока мы начнем играть в футбол, который вы от меня ждете. Возможно, если мы будем играть на другой скорости, у нас не будет проблем с забитыми голами. Но в данный момент, при текущей скорости игры, это может быть проблемой", — приводит слова Сарри Sky Sports.
11.08.2018 11:00
Просмотров: 1010
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
да после стольких оборонительных лет, ребза соскучились по атаке настолько, что будут просто выжигать напалмом всех и вся
(ответить)
Ну это понятно, абсолютно другой стиль, время нужно любому тренеру. Только вот в большой семье АПЛ не щелкай клювом. За пару месяцев можно потерять критическое количество очков, которых потом не хватит. Я же считаю, что проблемы у Челси будут намного дольше и становление новой команды затянется почти на весь сезон.
(ответить)
Если клуб до второй половины сезона, будет также чалиться на 18 месте, то это нормально..
(ответить)
игроки после схем Конте искушены, они быстро впитают другую итальянскую темку под дирижерством Жоржиньо. Но для реализации её нужны Канте и Азар. так что первые туры будут обречены на шаровые потуги вытащить матч на классе. Надеюсь на случайный гол Мораты после подачи Аспиликуеты .
(ответить)
Принять команду, которая год назад становилась чемпионом и ныть, что будут проблемы и вообще ничего хорошего не ждите. Где они этого физрука откопали? Такое ощущение, что он всю жизнь тренировал каких-то итальянских аутсайдеров.
(ответить)
Принял после парика разбитую вхлам машину, понятное дело. Уверен, он еще не рассказывает полноту пи3деца картины.
(ответить)
чегой то не в ту степь что ли, этто не очень хорошо, надо стараться, а по большому счету наверное не надо было конте отпускать, посмотрим
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий