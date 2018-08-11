Бакайоко будет арендован "Миланом"

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко расстроен, что ему не нашлось места в планах нового тренера "синих" Маурицио Сарри, и теперь готовится к переходу в "Милан" на правах аренды.

Напомним, Бакайоко присоединился к "Челси" лишь год назад, когда он был куплен у "Монако" за 40 миллионов фунтов. В своем дебютном английском сезоне Тьемуэ отметился 25 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, но оставил весьма противоречивое впечатление.



Этим летом Сарри пригласил на "Стэмфорд Бридж" Жоржиньо и Матео Ковачича, так и не пожелав посмотреть в деле Бакайоко. Как утверждает Daily Mirror, 23-летний француз остался расстроен таким отношением к себе итальянского специалиста и не видит смысла оставаться в клубе.



Меж тем Sky Sports утверждает, что Тьемуэ уже вовсю договаривается о переходе в "Милан". Ожидается, что арендное соглашение будет предусматривать опцию по выкупу, поэтому существует вероятность, что Бакайоко уже сыграл свой последний матч за "Челси".



"Думаю, сейчас у нас слишком большая команда. Некоторые игроки должны уйти в аренду. Я пока не знаю, кто именно. Я предпочитаю работать с 23-24 игроками и тремя-четырьмя очень молодыми игроками. Не более того", — подтвердил свои планы перед матчем с "Хаддерсфилдом" Сарри.