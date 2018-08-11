1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 11 августа шестью поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





НЬЮКАСЛ — ТОТТЕНХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" стал единственной командой Премьер-Лиги, которая не подписала ни одного новичка в летнее трансферное окно. "Ньюкасл" подписал семерых, однако градус недовольства среди болельщиков "сорок" гораздо выше — фанаты даже планируют провести акцию протеста перед первым матчем сезона, предъявив претензии владельцу клубу Майку Эшли. В прошлом сезоне "Ньюкасл" проиграл обе встречи со "шпорами", не забив ни одного гола.



Защитник "Ньюкасла" Флорин Лежен перенес операцию на колене, которое он повредил в предсезонный период. Новички Йосинори Муто и Саломон Рондон готовы занять свои места в линии нападения.



"Тоттенхэму" предстоит оценить состояние своих игроков, поздно вернувшихся из отпусков, включая Уго Льориса, Деле Алли и Харри Кейна. Хуан Фойт, Виктор Ваньяма, Харри Уинкс и Эрик Ламела травмированы.



БОРНМУТ — КАРДИФФ 17:00



На старте сезона "Кардифф" называют главным кандидатом на понижение в классе, поэтому коллективу Нила Уорнока терять нечего — "ласточки" лишь могут превзойти ожидания. "Борнмут" в прошлом сезоне финишировал на солидной 12-й позиции, а тренер Эдди Хау уверен, что сейчас его команда наиболее сильна за всего годы, что он работает на "Виталити". Прежде "Кардифф" еще никогда не встречался с "вишенками" в высшем дивизионе.



Рекордный новичок "Борнмута" Джефферсон Лерма пока не готов к дебюту. Натан Аке решил свои проблемы со здоровьем, но Диего Рико дисквалифицирован, а Джуниор Станислас и Кайл Тэйлор травмированы.



"Кардифф" будет лишен полузащитника Харри Артера, потому что тот был арендован в четверг как раз у "Борнмута". Зато может дебютировать Виктор Камараса.



ФУЛХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



После четырех лет отсутствия "Фулхэм" вернулся в Премьер-Лигу и стартует в сезоне с дерби против "Кристал Пэлас". Этим летом "дачники" подписали 12 новичков, включая сразу пятерых в заключительный день трансферного окна, поэтому им явно будет недоставать сыгранности — чего не скажешь об "орлах", совершивших лишь одно по-настоящему значимое приобретение в лице Макса Майера, который приходит в сыгранный коллектив. В восьми последних встречах соперников "Пэлас" одержал лишь одну победу — 2:0 на "Селхерст Парк" в 2004 году.



Главному тренеру "Фулхэма" Славише Йокановичу предстоит скомпоновать состава из большого количества новичков, но Жан-Мишель Сери и Андре Шюррле имеют наивысшие шансы появиться с первых минут. Алфи Моусон восстанавливается после операции на колене и вернется только в сентябре. Деннис Одои дисквалифицирован.



Игровая форма новичка "Пэлас" Макса Майера пока оставляет желать лучшего. Скотт Данн, Джонни Уильямс и Коннор Уикхэм травмированы. Готовы помочь своей новой команде Висенте Гуаита и Шейху Куяте.



ХАДДЕРСФИЛД — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция



Поражение в матче за Суперкубок Англии от "Манчестер Сити" показало, что у Маурицио Сарри непочатый край работы в "Челси". Итальянец еще осваивается на новом месте работе, и этим наверняка надеется воспользоваться "Хаддерсфилд". Едва ли "терьеры" завершат сезон выше "Челси", но в отдельно взятом поединке они вполне могут преподнести сюрприз. Последний раз "Хаддерсфилд" обыгрывал "синих" в чемпионате еще в марте 1963 — в рамках Дивизиона Два.



К дебюту за "Хаддерсфилд" готовы Рамадан Собхи и Адама Диакаби. Эриком Дурмом тренерский штаб рисковать не будет.



"Челси" может задействовать своих новичков в лице Кепы Аррисабалаги, Жоржиньо и Матео Ковачича. Гари Кэхилл, Нголо Канте, Эден Азар и Оливье Жиру лишь недавно вернулись к тренировкам, и их форма вызывает вопросы.



УОТФОРД — БРАЙТОН 17:00



"Уотфорд" окончил работу на трансферном рынке с прибылью в 24 миллиона фунтов, чем едва ли обрадовал своих фанатов. "Брайтон", завершивший прошлый сезон одной строчкой и одним очком ниже "шершней", потратился гораздо больше и даже обновил свой трансферный рекорд. И хотя кампания только стартует, уже сейчас команды понимают, что будут прямыми конкурентами на дальнейшей дистанции. "Уотфорд" потерпел только одно поражение в семи последних встречах с "чайками" — в декабре прошлого года.



Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре оправился после удаления аппендицита. Натаниэль Чалоба, Том Клеверли, Жерар Деулофеу и Стефано Окака играть не готовы.



"Брайтон" пока вынужден обходиться без Флорина Андоне и Хосе Искьердо. Рвется в бой дорогостоящий Алиреза Джаханбахш.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЭВЕРТОН 19:30



Уверенно выиграв Чемпионшип в прошлом сезоне, "Вулверхэмптон" впечатляющим образом поработал на трансферном рынке, продемонстрировав, что ставит перед собой более высокие цели, нежели борьба за выживание. Полон амбиций и "Эвертон", который этим летом не только закупился игроками, но и сменил главного тренера. В шести последних встречах соперников в рамках чемпионата "волки" ни разу не обыграли "ирисок", потерпев четыре поражения.



"Вулверхэмптон" может устроит дебют для Руя Патрисиу, Жоао Моутиньо и Рауля Хименеса. Для Адамы Траоре и Леандера Дендонкера участие в матче маловероятно — они почти не тренировались со своей новой командой.



Наставник "Эвертона" Марку Силва готов бросить в бой Люку Диня и Ришарлисона. Йерри Мине, Андре Гомешу и Бернарду своего дебюта придется подождать.