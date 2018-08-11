1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу 11 августа шестью поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
НЬЮКАСЛ — ТОТТЕНХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция
"Тоттенхэм" стал единственной командой Премьер-Лиги, которая не подписала ни одного новичка в летнее трансферное окно. "Ньюкасл" подписал семерых, однако градус недовольства среди болельщиков "сорок" гораздо выше — фанаты даже планируют провести акцию протеста перед первым матчем сезона, предъявив претензии владельцу клубу Майку Эшли. В прошлом сезоне "Ньюкасл" проиграл обе встречи со "шпорами", не забив ни одного гола.
Защитник "Ньюкасла" Флорин Лежен перенес операцию на колене, которое он повредил в предсезонный период. Новички Йосинори Муто и Саломон Рондон готовы занять свои места в линии нападения.
"Тоттенхэму" предстоит оценить состояние своих игроков, поздно вернувшихся из отпусков, включая Уго Льориса, Деле Алли и Харри Кейна. Хуан Фойт, Виктор Ваньяма, Харри Уинкс и Эрик Ламела травмированы.
БОРНМУТ — КАРДИФФ 17:00
На старте сезона "Кардифф" называют главным кандидатом на понижение в классе, поэтому коллективу Нила Уорнока терять нечего — "ласточки" лишь могут превзойти ожидания. "Борнмут" в прошлом сезоне финишировал на солидной 12-й позиции, а тренер Эдди Хау уверен, что сейчас его команда наиболее сильна за всего годы, что он работает на "Виталити". Прежде "Кардифф" еще никогда не встречался с "вишенками" в высшем дивизионе.
Рекордный новичок "Борнмута" Джефферсон Лерма пока не готов к дебюту. Натан Аке решил свои проблемы со здоровьем, но Диего Рико дисквалифицирован, а Джуниор Станислас и Кайл Тэйлор травмированы.
"Кардифф" будет лишен полузащитника Харри Артера, потому что тот был арендован в четверг как раз у "Борнмута". Зато может дебютировать Виктор Камараса.
ФУЛХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00
После четырех лет отсутствия "Фулхэм" вернулся в Премьер-Лигу и стартует в сезоне с дерби против "Кристал Пэлас". Этим летом "дачники" подписали 12 новичков, включая сразу пятерых в заключительный день трансферного окна, поэтому им явно будет недоставать сыгранности — чего не скажешь об "орлах", совершивших лишь одно по-настоящему значимое приобретение в лице Макса Майера, который приходит в сыгранный коллектив. В восьми последних встречах соперников "Пэлас" одержал лишь одну победу — 2:0 на "Селхерст Парк" в 2004 году.
Главному тренеру "Фулхэма" Славише Йокановичу предстоит скомпоновать состава из большого количества новичков, но Жан-Мишель Сери и Андре Шюррле имеют наивысшие шансы появиться с первых минут. Алфи Моусон восстанавливается после операции на колене и вернется только в сентябре. Деннис Одои дисквалифицирован.
Игровая форма новичка "Пэлас" Макса Майера пока оставляет желать лучшего. Скотт Данн, Джонни Уильямс и Коннор Уикхэм травмированы. Готовы помочь своей новой команде Висенте Гуаита и Шейху Куяте.
ХАДДЕРСФИЛД — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция
Поражение в матче за Суперкубок Англии от "Манчестер Сити" показало, что у Маурицио Сарри непочатый край работы в "Челси". Итальянец еще осваивается на новом месте работе, и этим наверняка надеется воспользоваться "Хаддерсфилд". Едва ли "терьеры" завершат сезон выше "Челси", но в отдельно взятом поединке они вполне могут преподнести сюрприз. Последний раз "Хаддерсфилд" обыгрывал "синих" в чемпионате еще в марте 1963 — в рамках Дивизиона Два.
К дебюту за "Хаддерсфилд" готовы Рамадан Собхи и Адама Диакаби. Эриком Дурмом тренерский штаб рисковать не будет.
"Челси" может задействовать своих новичков в лице Кепы Аррисабалаги, Жоржиньо и Матео Ковачича. Гари Кэхилл, Нголо Канте, Эден Азар и Оливье Жиру лишь недавно вернулись к тренировкам, и их форма вызывает вопросы.
УОТФОРД — БРАЙТОН 17:00
"Уотфорд" окончил работу на трансферном рынке с прибылью в 24 миллиона фунтов, чем едва ли обрадовал своих фанатов. "Брайтон", завершивший прошлый сезон одной строчкой и одним очком ниже "шершней", потратился гораздо больше и даже обновил свой трансферный рекорд. И хотя кампания только стартует, уже сейчас команды понимают, что будут прямыми конкурентами на дальнейшей дистанции. "Уотфорд" потерпел только одно поражение в семи последних встречах с "чайками" — в декабре прошлого года.
Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре оправился после удаления аппендицита. Натаниэль Чалоба, Том Клеверли, Жерар Деулофеу и Стефано Окака играть не готовы.
"Брайтон" пока вынужден обходиться без Флорина Андоне и Хосе Искьердо. Рвется в бой дорогостоящий Алиреза Джаханбахш.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЭВЕРТОН 19:30
Уверенно выиграв Чемпионшип в прошлом сезоне, "Вулверхэмптон" впечатляющим образом поработал на трансферном рынке, продемонстрировав, что ставит перед собой более высокие цели, нежели борьба за выживание. Полон амбиций и "Эвертон", который этим летом не только закупился игроками, но и сменил главного тренера. В шести последних встречах соперников в рамках чемпионата "волки" ни разу не обыграли "ирисок", потерпев четыре поражения.
"Вулверхэмптон" может устроит дебют для Руя Патрисиу, Жоао Моутиньо и Рауля Хименеса. Для Адамы Траоре и Леандера Дендонкера участие в матче маловероятно — они почти не тренировались со своей новой командой.
Наставник "Эвертона" Марку Силва готов бросить в бой Люку Диня и Ришарлисона. Йерри Мине, Андре Гомешу и Бернарду своего дебюта придется подождать.
11.08.2018 09:30
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Последние комментарии:
Челси 3 очка, тут думать даже не стоит, хадрсфилд не усилился толком и, навтыкаем выскочкам по самые гланды! шпоры должны с0снуть, этот сезон станет для них кризисным и спад приведет к уходу лидеров, хотя там лидеров раз два и обчелся...вулвич-эве еще посмотрю, должна быть заруба, возможно главные конкуренты за место в ЛЕ лузерпулю и шпорам, еще конечно вхю в этой компании
не понимаю тех кто фапает на дачников, ну неудачники же они, накупили всякий сброд и пока они сыграются то сезон закончится и дачники смело вылетят в ЧШ вместе с колбасой
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https://pp.userapi.com/c850016/v850016093/455b2/RZmsVGoa0Gs.jpg
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Смешно смотреть как маленькие фапловские ливерпульцы гордятся своей победой над МС, а на самом деле уже сосут 13 лет без нормальных трофеев
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Сегодняшний день должен принести больше радости для нейтрального зрителя
играют только андердоги и крепкий середнячок из зоны Ле.
(ответить)
железо на первый взгляд:
1. Тоттенхэм х2
2. Борнмут 1х
3. Эвертон Х2
4. Уотфорд 1х
5. Челси х2
6 Кристал Пэлас х2
общий кэф. примерно 5.
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Курицы хуесоcнут, даже смотреть матч не надо фонадам. Другое дело Фулхэм, очень зашибательно посмотреть на игру новичков в команде + Крэйвен коттедж, лучше бы этот матч крутили по ТВ, а не унылое шпорцо с ньюкаслом
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https://pp.userapi.com/c824200/v824200127/1a1563/66hAth1gFAs.jpg
(ответить)
https://pp.userapi.com/c845520/v845520887/c4597/sbYjisW3zq4.jpg
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Один здешний обитатель говорил что есть турнир прогнозеров- как бл*ть его здесь найти
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Порожняковый дэй
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Не зря Эдик Моуру не купил защей. Линделеф конечно бомжик , но в Лестере Морган лучше Макгуайера. Байи - это реально основа(без травм). На 1 позицию к Байи притендентов : Роха, Джонс, Смоллинг.
Смоллинг лучше всего - хорошая игра головой, а внизу подстрахует Байи.
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пенсы могут даже и не выиграть, ходжсон обои не затащит
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Милнер - свободный агент. один из лучших полузащитников Ливерпуля за последниеи годы, лучший ассистент прошлой ЛЧ, титан, скала, олдскул
Бакайоко - 40 млн. худший трансфер Челси прошлого года, кусок дерева, помог команде пробиться в ЛЕ, топ-разводов от Монако, в этом сезоне не сыграет, валит в аренду, тряпка, уголь, шершавый пенс
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Победа Эвертона и Чесли
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День середняков
Смотреть то по сути и не на что.
Ждём завтра.
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Есть команды, которые играют от атаки. Есть, которые играют от обороны. «МЮ» третий сезон подряд играет от вратаря.
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топы завтра сыграют
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вчера кстати жестко поорал с ""Окси заeбись,можно послушать" (С)
в шепот .
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Сегодняшний день должен принести больше радости для нейтрального зрителя. Особенно интересно будет посмотреть на волков с ирисками и дачников с орлами
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а когда это Касорла в Вилльреал перешел?
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