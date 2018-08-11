Эмери назвал пятерых капитанов "Арсенала"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери объявил имена пяти игроков, которых он назначил капитанами на сезон 2018/19. В этот список попал и полузащитник Месут Озил.
Напомним, в прошлом сезоне капитаном "канониров" значился Пер Мертезакер — но лишь формально, потому что нынешний глава академии клуба почти не играл, а на поле повязку в большинстве случаев носил Лоран Косьелни.
Соблюдая преемственность, Эмери оставил своим главным капитаном Косьелни. Но поскольку Лоран вернется из лазарета только к январю, Унаи подготовил список игроков, которые будут носить повязку в ближайшие месяцы.
"Капитан этого коллектива — Лоран Косьелни, он травмирован в данный момент. После Лорана, другими нашими капитанами будут Петр Чех, Аарон Рэмси, Месут Озил и Гранит Джака".
"Я хочу видеть лидеров в команде — каждый игрок должен каждый раз демонстрировать свои лидерские качества, но эти пятеро игроков смогут быть капитанами", — приводит слова Эмери Sky Sports.
11.08.2018 09:00
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Последние комментарии:
чих, конечно, тут лишний, а так список збс
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в целом, из пятерых, может получится хороший капитан
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Через год будет Джака основным кэпом, пока пусть приемный сын Венгера и пучеглазик поблатуют.
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Чех и Джака капитаны?))) И смех и грех...)
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как только не изъебешься, когда нет ни одного футболиста, способного стать капитаном.
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так себе капитаны.
при разборок и драк они исчезнут .только жака может постоят за себя
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Слишком много лидеров в команде будут провоцировать конфликты. Всегда должны быть и те, кто просто действует по команде.
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