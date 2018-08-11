Эмери назвал пятерых капитанов "Арсенала"

Месут Озил Наставник "Арсенала" Унаи Эмери объявил имена пяти игроков, которых он назначил капитанами на сезон 2018/19. В этот список попал и полузащитник Месут Озил.

Напомним, в прошлом сезоне капитаном "канониров" значился Пер Мертезакер — но лишь формально, потому что нынешний глава академии клуба почти не играл, а на поле повязку в большинстве случаев носил Лоран Косьелни.

Соблюдая преемственность, Эмери оставил своим главным капитаном Косьелни. Но поскольку Лоран вернется из лазарета только к январю, Унаи подготовил список игроков, которые будут носить повязку в ближайшие месяцы.

"Капитан этого коллектива — Лоран Косьелни, он травмирован в данный момент. После Лорана, другими нашими капитанами будут Петр Чех, Аарон Рэмси, Месут Озил и Гранит Джака".

"Я хочу видеть лидеров в команде — каждый игрок должен каждый раз демонстрировать свои лидерские качества, но эти пятеро игроков смогут быть капитанами", — приводит слова Эмери Sky Sports.



Метки Арсенал, капитаны, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2018 09:00

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  1. reams 11.08.2018 11:50 # reams
    чих, конечно, тут лишний, а так список збс

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  2. shakur 11.08.2018 10:29 # shakur
    в целом, из пятерых, может получится хороший капитан

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  3. kanoniru-poker 11.08.2018 09:53 # kanoniru-poker
    Через год будет Джака основным кэпом, пока пусть приемный сын Венгера и пучеглазик поблатуют.

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  4. kedr 11.08.2018 09:51 # kedr
    Чех и Джака капитаны?))) И смех и грех...)

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  5. toledo 11.08.2018 09:16 # toledo
    как только не изъебешься, когда нет ни одного футболиста, способного стать капитаном.

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  6. chr1s8rown 11.08.2018 09:09 # chr1s8rown
    так себе капитаны.
    при разборок и драк они исчезнут .только жака может постоят за себя

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  7. ben-arfa 11.08.2018 09:03 # ben-arfa
    Слишком много лидеров в команде будут провоцировать конфликты. Всегда должны быть и те, кто просто действует по команде.

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