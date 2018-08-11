Эмери назвал пятерых капитанов "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери объявил имена пяти игроков, которых он назначил капитанами на сезон 2018/19. В этот список попал и полузащитник Месут Озил.

Напомним, в прошлом сезоне капитаном "канониров" значился Пер Мертезакер — но лишь формально, потому что нынешний глава академии клуба почти не играл, а на поле повязку в большинстве случаев носил Лоран Косьелни.



Соблюдая преемственность, Эмери оставил своим главным капитаном Косьелни. Но поскольку Лоран вернется из лазарета только к январю, Унаи подготовил список игроков, которые будут носить повязку в ближайшие месяцы.



"Капитан этого коллектива — Лоран Косьелни, он травмирован в данный момент. После Лорана, другими нашими капитанами будут Петр Чех, Аарон Рэмси, Месут Озил и Гранит Джака".



"Я хочу видеть лидеров в команде — каждый игрок должен каждый раз демонстрировать свои лидерские качества, но эти пятеро игроков смогут быть капитанами", — приводит слова Эмери Sky Sports.