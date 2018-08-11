Моуриньо чувствует себя главным тренером, а не менеджером

Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" заявил, что чувствует себя просто главным тренером, а не менеджером, в очередной раз подвергнув критике трансферную политику клуба.

Этим летом Моуриньо получил только одного большого новичка в лице полузащитника Фреда. Другие трансферные цели, список которых составил Жозе, клубу заполучить не удалось.



Моуриньо чувствует, что современные тенденции футбола коснулись и его. Жозе считает, что эпоха менеджеров, которые традиционно контролируют многие аспекты жизнедеятельности клуба, включая трансферы, прошла.



"Почему клуб не смог заполучить мои цели? Потому что это футбольный менеджмент".



"Футбол меняется. Вероятно, теперь футбольные менеджеры должны именоваться главными тренерами. Мы обладаем многофункциональным тренерским штабом, и я думаю, нас стоит называть главным тренерами, а не менеджерами".



"Я представил свои планы руководству много месяцев назад и на старте сезона, когда рынок закрылся, обнаружил себя в ситуации, в которой не думал, что окажусь".



"Думаю, я говорю про это последний раз. Все закончилось, рынок закрылся, и хватит разговоров про это", — сообщил Моуриньо Sky Sports.