Погба недостаточно Чемпионата Мира

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что победа на Чемпионате Мира со сборной Франции не удовлетворила его жажду трофеев.

Вернувшись к тренировкам лишь в начале этой недели, Поль вышел в стартовом составе "красных дьяволов" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Лестера" и даже получил капитанскую повязку.



Именно Погба открыл счет в этом матче, реализовав пенальти уже на третьей минуте. Отпраздновав победу со счетом 2:1, полузащитник заявил, что недавнего триумфа на Чемпионате Мира ему мало, и он также хочет добиться успеха на клубном уровне.



"Мне недостаточно Чемпионата Мира. Это отличный кубок, он навсегда мне запомнится, но я хочу выиграть все трофеи. Я еще не выигрывал Премьер-Лигу, не выигрывал Лигу Чемпионов, не выигрывал Чемпионат Европы. Есть так много трофеев, которые я еще не выигрывал".



"Чемпионат Мира остался в прошлом, теперь это часть истории. Я люблю вызовы и хочу прогрессировать, поэтому нужно двигаться дальше".



"Ты должен оставить память об этом, но одновременно должен продолжать работать все лучше и лучше, потому что я все еще достаточно молод. Я хочу прогрессировать и становиться лучше, и я хочу больше трофеев".



"Мы должны были стартовать в Премьер-Лиге с победы, и мы сделали это. Мы знали, что нам будет сложно, потому что некоторые из нас, включая меня, не провели ни одного предсезонного матча".



"Я вернулся только в понедельник, поэтому в плане свежести и выносливости мне было очень сложно, но мы показали хорошую игру", – цитирует Погба Sky Sports.